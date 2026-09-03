قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر لرويترز: واشنطن تركز على الضغط الاقتصادي ضد إيران
قتيل و3 مصابين من الشرطة في إطلاق نار وسط مينيابوليس بالولايات المتحدة
«ليل» محمد صلاح .. أبرز صفات ابن الفرعون المصري الجديد
ترامب: نتحكم الآن تحكمًا كاملًا في مضيق هرمز
طقس الخميس 3 سبتمبر: حار رطب نهارا وشبورة صباحية كثيفة على بعض الطرق
النرويج تحتجز سفينة روسية في القطب الشمالي لتنفيذ حكم لصالح «نافتوغاز»
أكاذيب وشائعات إخوانية.. الداخلية تنفي إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام
أمي عايزة تضحي بيا.. فيديو متداول لشخص يعتدي على والدته وبحوزته سلاح أبيض
أمير هشام: الزمالك سيفتح تحقيقًا مع بيزيرا حال عودته للقاهرة
ارتفع 640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
جمال عبد الجواد: الشراكة المصرية الصينية أصبحت أكثر عمقًا.. والقاهرة جزء أساسي من «الحزام والطريق»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس عقب ارتفاعه أمس الأربعاء.

وقدم مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار 

وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعات متتالية خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الخميس 3-9-2026، ضمن نشرته الخدمية .

 

سعر صرف الدولار اليوم 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB: 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصري الخليجي 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في أبوظبي التجاري 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الأول 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك البركة 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.00 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار الان بنك مصر البنك الاهلي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

الدكتور حسان المعزاوي

وفاة الدكتور حسان المعزاوي "صيدلي الغلابة" في دمنهور

كارفاخال

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كارفخال

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

الدواجن

هتشتريها بكام بُكره؟.. صعود أسعار الدواجن في المزارع والأسواق

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم وصل عيار 21؟

الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة ومينا جرجس

هياخد 25 ألف.. صيادلة القاهرة توفر وظيفة لمينا جرجس وفي انتظار توقيعه| خاص

ترشيحاتنا

محمود مسلم

محمود مسلم: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس توافقا حول قضايا مياه النيل والشرق الأوسط وفلسطين

باشات

حاتم باشات: مياه النيل خط أحمر.. ومصر تخرج من كل أزمة أقوى مما كانت

باشات

باشات: مصر نفذت مشروعات مائية عديدة في إفريقيا لتوفير مياه الشرب ودعم التنمية

بالصور

فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم ؟

أسهل طريقة لوصفة البيض التركية

اسهل طريقة لوصفة البيض التركية…
اسهل طريقة لوصفة البيض التركية…
اسهل طريقة لوصفة البيض التركية…

الصين تشدد الرقابة على شركات السيارات وتحذر من الإعلانات المضللة بالأسواق العالمية

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

بملابس رياضية.. بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق

بملابس رياضية..بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق
بملابس رياضية..بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق
بملابس رياضية..بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد