أمن الغربية يحرر 190مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

ضبطت إدارة مرور الغربية، 190مخالفة متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

حملات مرورية



تلقى اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد هاني عزيز مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 190مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

تحرك مروري



كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 83 ألفا و150 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجري شئونها.