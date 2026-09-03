شاهد .. كيا K5 السيدان المحسنة الجديدة بتصميم عصري وجذاب

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا K5 موديل 2027 المحسنة، وتنتمي K5 لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وبها مقصورة داخلية متطورة تضم شاشات ممتدة .

كيا K5 السيدان المحسنة الجديدة

محرك كيا K5 السيدان المحسنة الجديدة

تحصل سيارة كيا K5 المحسنة الجديدة علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 194 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 60 لتر .

كيا K5 السيدان المحسنة الجديدة

أبعاد كيا K5 السيدان المحسنة الجديدة

تأتى سيارة كيا K5 المحسنة الجديدة في سوق السيارات بطول 4905 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1445 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

مواصفات كيا K5 السيدان المحسنة الجديدة

تمتلك سيارة كيا K5 السيدان المحسنة الجديدة الكثير من المميزات من ضمنها، خطوط هيكل ديناميكية، وبها مصابيح أمامية حديثة، وبها شاشة عرض رقمية منحنية وواسعة مقاس 12.3 بوصة للمعلومات والترفية، وبها نظام صوتي فاخر ومتقدم من Bose مكون من 12 مكبر صوت، وبها شاحن لاسلكي للهواتف، وإضاءة محيطية داخلية، ومقاعد كهربائية مزودة بالتهوية والتدفئة.

كيا K5 السيدان المحسنة الجديدة

ويوجد بـ كيا K5 السيدان المحسنة الجديدة ايضا، نظام تثبيت السرعة التكيفي، وخاصية الحفاظ على المسار، وبها كاميرات بزاوية 360 درجة، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وبها حساسات ركن متقدمة، وبها مساعد الخروج الآمن .

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

كيا K5 السيدان المحسنة الجديدة

في عام 1944 تأسست الشركة تحت اسم "صناعة كيونجسونج الدقيقة، وفي عام 1952 غيرت الشركة اسمها إلى "مصانع كيا، وفي عام 1957 بدأت بتصنيع الدراجات النارية ثم انتقلت إلى صناعة الشاحنات الخفيفة عام 1962، وبعدها افتتحت أول مصنع متكامل لتجميع السيارات عام وأطلقت أول سيارة ركاب صغيرة خاصة بها عام 1974.