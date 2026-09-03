استجابة إنسانية من محافظ السويس لمواطن بعقد عمل بعد فيديو استغاثة

في استجابة سريعة تعكس اهتمام محافظة السويس بشكاوى المواطنين وحرصها على دعم الأسر الأولى بالرعاية استجاب اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس لمناشدة مواطن عبر منصات التواصل الاجتماعي مطالبا بمقابلته والتدخل لمساعدته في مواجهة ظروفه المعيشية.

واستقبل محافظ السويس المواطن علي السيد أحد سكان مدينة العبور بحي الأربعين، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله المواطن وهو يناشد المحافظ السماح له بمقابلته والاستماع إلى مطالبه .

محافظ السويس يستمع إلى مطالب المواطن

وخلال اللقاء حرص اللواء أركان حرب هاني رشاد على الاستماع إلى المواطن والتعرف على مطالبه، إلى جانب الوقوف على ظروفه الصحية والاجتماعية، في إطار حرص المحافظة على التعامل المباشر مع المواطنين والعمل على إيجاد حلول مناسبة لمشكلاتهم.

وفي لفتة إنسانية سلم محافظ السويس المواطن علي السيد عقد عمل بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية بما يوفر له مصدر دخل مستقرا ويساعده على مواجهة أعباء الحياة وتحسين ظروفه المعيشية

وتأتي هذه الاستجابة في إطار توجه محافظة السويس نحو دعم المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، خاصة الحالات التي تحتاج إلى تدخل ومساندة، والعمل على توفير سبل تساعد الأسر على تحقيق الاستقرار وتوفير حياة كريمة

وأكد اللواء أركان حرب هاني رشاد أن خدمة المواطنين والاستجابة لشكاواهم تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أن أبواب المحافظة مفتوحة أمام الجميع، وأن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم أدوات التعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم

وأشار محافظ السويس إلى أهمية استمرار قنوات التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى احتياجاتهم والتعامل معها بجدية، مع العمل على تقديم الدعم والحلول الممكنة في إطار الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وأسرهم

وشدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها للتعامل مع شكاوى المواطنين ومطالبهم، بما يحقق سرعة الاستجابة ويعزز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي

المواطن يشكر محافظ السويس

من جانبه أعرب المواطن علي السيد عن خالص شكره وتقديره لمحافظ السويس معبر عن سعادته بالاستجابة لمناشدته وحرص المحافظ على الاستماع إليه ومساعدته في الحصول على فرصة عمل توفر له مصدر دخل ثابت

وتؤكد الواقعة أهمية منصات التواصل الاجتماعي في سرعة نقل شكاوى ومطالب المواطنين، وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع المسؤولين، بما يساعد على الوصول إلى الحالات التي تحتاج إلى تدخل والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.