ضبط 780 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بشبرا الخيمة

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالقليوبية، حملة تفتيشية مكبرة على محلات الجزارة وأماكن حفظ وتخزين اللحوم والدواجن بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقصن، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين.



وتشكلت اللجنة من مديرية الطب البيطري بالقليوبية برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وعضوية أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، الدكتور عفيفي إبراهيم والدكتور أيمن هشام، وبالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالقليوبية، ممثلة في المهندس سيف شهاب والدكتورة نورهان أحمد.



وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم، شملت لحومًا جمليًا مذبوحة خارج المجازر، بالإضافة إلى لحوم مفرومة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي مضبوطات بلغ نحو 780 كيلوجرامًا.



وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.