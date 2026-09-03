الشعب الجمهوري: الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال القمة المصرية الصينية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

أكد محمد خليل، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر وما شهدته من مباحثات واتفاقيات ومذكرات تفاهم، تمثل دفعة قوية لمسار العلاقات المصرية الصينية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وبكين، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات تاريخية ومصالح مشتركة ورؤية متقاربة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقال خليل إن نتائج الزيارة تحمل دلالات سياسية واقتصادية واستراتيجية مهمة، في مقدمتها التأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والصين، وحرص قيادتي البلدين على الارتقاء بمستوى الشراكة إلى آفاق أوسع، بما يعكس الثقل الذي تمثله مصر بالنسبة للصين في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذلك أهمية الصين كشريك دولي واقتصادي رئيسي لمصر.

ترجمة عملية للإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي

وأضاف أن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة تمثل ترجمة عملية للإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية، بما يمكن أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، ودعم جهود الدولة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وأشار أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري إلى أن البعد الاقتصادي للزيارة يمثل أحد أبرز مكاسبها، خاصة في ظل امتلاك مصر مقومات تجعلها مركزًا مهمًا لحركة التجارة والاستثمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والممرات التجارية، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح فرصًا واسعة أمام الشركات الصينية للتوسع في السوق المصرية والانطلاق منها إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

وأوضح أن الشراكة مع الصين لا تقتصر على زيادة حجم الاستثمارات، وإنما تمتد إلى الاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات التكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية والطاقة والنقل، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في دعم التنمية.

وأكد خليل أن الزيارة تحمل كذلك رسالة سياسية مهمة بشأن مكانة مصر ودورها الإقليمي، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة، موضحًا أن استمرار التواصل رفيع المستوى بين القاهرة وبكين يعكس ثقة متبادلة وقدرة على بناء شراكات مستقرة وطويلة الأمد، تقوم على احترام المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ولفت إلى أن تزامن الزيارة مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين يمنحها دلالة تاريخية خاصة، ويؤكد أن العلاقات بين البلدين تجاوزت اختبار الزمن، وانتقلت من التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تستند إلى رصيد طويل من التفاهم والتعاون.

وشدد خليل على أن الأهم خلال المرحلة المقبلة هو الانتقال من الاتفاقيات والتفاهمات إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات، وتعظيم العائد منها على الاقتصاد المصري، بما ينعكس على فرص الاستثمار والتشغيل، ويدعم الصناعة الوطنية ويعزز فرص الشباب في سوق العمل.

وأكد أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للاستفادة من الشراكة المصرية الصينية في دعم خطط التنمية الوطنية، خاصة مع استمرار الدولة في تنويع علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف القوى الدولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات ويفتح مجالات جديدة للتعاون ونقل الخبرات.

واختتم محمد خليل بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الصيني تمثل محطة مهمة في تاريخ العلاقات المصرية الصينية، وأن نتائجها تؤكد أن الشراكة بين القاهرة وبكين مرشحة لمزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم جهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.