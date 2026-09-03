بكري: الحملات على الإعلاميين لا تؤثر في أحد.. وإحنا عارفين اللجان الإلكترونية بتشتغل إزاي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن عددًا كبيرًا من الصحفيين والإعلاميين يقفون إلى جانب الدولة المصرية ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن مواقفهم تجاه القضايا الوطنية تنطلق من رؤيتهم وحرصهم على دعم الدولة ومؤسساتها.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد»”، إن الإعلامي نشأت الديهي أكد أنه قد يصل في لحظة إلى قرار بالابتعاد عن الإعلام والاعتزال، مؤكدا أن ما يحدث يعكس حالة عامة يمر بها عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك العديد من الإعلاميين الذين أعلنوا مواقفهم الداعمة للدولة، من بينهم نشأت الديهي وأحمد موسى ومحمد الباز، إلى جانب عدد كبير من الزملاء في الوسط الإعلامي.

وأشار بكري إلى أن الحملات على الإعلاميين منها أحمد موسى، لا تؤثر في أحد وإحنا عارفين اللجان الإلكترونية بتشتغل إزاي ومواقفنا واضحة وهي الدفاع عن الدولة ومؤسساتها وإحنا واقفين إلى جوار القائد الوطني اللي أنقذ البلد.



أهمية الحفاظ على الدولة المصرية

وتابع أن دفاعهم عن الدولة ومؤسساتها يأتي انطلاقًا من إيمانهم بأهمية الحفاظ على الدولة المصرية، مؤكدًا وقوفهم إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، «القائد الوطني الذي أنقذ البلد».