قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم تجديد عقده .. الأهلي يبحث عن حارس جديد بسبب مصطفى شوبير
ياسر إبراهيم رجل مباراة الأهلي وسموحة بالدوري
الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس
ليبيا تدق ناقوس الخطر.. اعتماد متزايد على الخارج وفجوة غذائية بـ50 مليار دولار
الجنيه الذهب يتجاوز 51 ألفًا .. وارتفاع أسعار السبائك
استرد فلوسك .. مزايا جديدة يضعها قانون حماية المستهلك بين يديك
تحديث بطاقات التموين 2026 .. موعد انتهاء التظلمات وطريقة التحديث
بصاروخية ياسر .. الأهلي يفوز على سموحة بهدف نظيف بالدوري
محمد صلاح : وأنا جوه عربيتي بحب أشوف المصريين بيتصرّفوا إزاي مع بعض
ما هي «حوالة الحق» وماذا قالت الرقابة المالية عن عقود المطورين العقاريين؟
صاروخ.. ياسر إبراهيم يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى سموحة بالدوري
رقم ضخم .. على كم يحصل الزمالك حال هروب بيزيرا النهائي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كيف يوازن قانون تراخيص الصناعة بين تسريع الإجراءات وحماية المستثمرين؟

الصناعة
الصناعة
حسن رضوان

وضع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية إطارًا منظمًا لعمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها وتشغيلها، مع وضع ضوابط تضمن دقة الفحص والالتزام بالاشتراطات القانونية.

وأجاز القانون لطالب الترخيص الاستعانة بمكاتب الاعتماد المرخص لها لفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات المطلوبة، إلى جانب تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتيسير رحلة الحصول على الترخيص.

ترخيص مكاتب الاعتماد وفق ضوابط محددة

ونظم القانون آلية ترخيص مكاتب الاعتماد، حيث اشترط توافر الخبرة اللازمة لممارسة النشاط، على أن يصدر الترخيص وفق الشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص.

وتشمل هذه القواعد تحديد الحالات التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عن الأنشطة التي تمارسها مكاتب الاعتماد، إلى جانب وضع أسس تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها للمتعاملين.

مسؤولية مهنية لحماية طالب الترخيص

وألزم القانون مكاتب الاعتماد بمجموعة من قواعد المسؤولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن أن تتم أعمال الفحص والاستيفاء والاعتماد وفق معايير واضحة توازن بين سرعة الإجراءات ودقة التحقق من الاشتراطات.

ويأتي في مقدمة هذه الالتزامات ضرورة الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وبذل العناية الواجبة في عمليات الفحص والاستيفاء والاعتماد، بما يحد من الأخطاء ويعزز موثوقية الإجراءات.

مواجهة تعارض المصالح وحماية بيانات المستثمرين

وشدد القانون على ضرورة تجنب مكاتب الاعتماد لأي حالات تعارض في المصالح، بما يضمن استقلالية عملية الفحص والاعتماد وعدم تأثرها بأي اعتبارات خارج إطار القواعد القانونية والمهنية.

كما ألزم المكاتب بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والبيانات الخاصة بطالبي الاعتماد، في خطوة تستهدف حماية البيانات التي يحصل عليها المكتب خلال مراحل فحص المستندات وإجراءات الترخيص.

إعلان أسعار الخدمات للجهة الإدارية

وفي إطار تعزيز الشفافية، ألزم القانون مكاتب الاعتماد بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها، بما يتيح وجود قدر أكبر من الوضوح بشأن تكلفة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وتعكس هذه الضوابط توجه القانون إلى إشراك مكاتب الاعتماد في تسهيل إجراءات الترخيص دون التخلي عن الرقابة على أدائها، من خلال إخضاعها لقواعد مهنية واضحة ومسؤوليات محددة تضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق المستثمرين.

تراخيص المنشآت الصناعية تراخيص المنشآت المستثمرين إقامة المنشآت الصناعية المستندات الخاصة المنشأة الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

حفل الزفاف

انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

محمد صلاح

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

ترشيحاتنا

مرسيدس جي كلاس 2026

أسعار مرسيدس جي كلاس 2026 في السوق السعودي

اخبار السيارات

أخبار السيارات | مواصفات سيتروين C4 موديل 2027 .. لكزس NX موديل 2027 تظهر لأول مرة

دعوى قضائية جماعية

دون علمهم.. دعوى قضائية تتهم ميتا بانتهاك خصوصية ملايين المارة فما القصة؟

بالصور

بإطلالة صيفية جريئة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير لمضغ العلكة الخالية من السكر.. مُحلي شائع قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات

دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

علاقته ببكتريا الأمعاء والعصب الحائر .. أبرز أسباب الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد