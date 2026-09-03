مش عايز يوصلها.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير صدم فتاة عمدا بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "تابعة لإحدى شركات النقل الذكى" بالاصطدام بإحدى السيدات عمداً وإحداث إصابتها بالقاهرة .





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليها (موظفة خدمة عملاء بإحدى الشركات "مصابة بكدمات بالساق" – مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ أول الجارى وحال استقلالها وأسرتها سيارة "تابعة لإحدى شركات النقل الذكى" حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائدها بسبب قيامه بإنزالها قبل نقطة الوصول المتفق عليها، وعقب نزولها من السيارة قام بالاصطدام بها عمداً ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها .

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، دون تعمده إحداث إصابتها .

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.