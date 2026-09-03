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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل إصابة محمد السيد شيكا في مباراة سيراميكا أمام مودرن سبورت

سيراميكا
سيراميكا
عمرو مصطفى

قالت الإعلامية دينا سليم، إن تعرض محمد السيد "شيكا"، لاعب سيراميكا كليوباترا، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري، عقب تدخل من الحارس مصطفى مخلوف.

 تفاصيل إصابة محمد السيد شيكا مع سيراميكا

 

وأضافت عبر برنامجها ستاد المحور، خضع اللاعب لفحوصات وأشعة عقب الإصابة، والتي أظهرت تعرضه لكدمة في الضلع الأيمن، أثرت على القفص الصدري والتنفس.

وتابعت، من المقرر أن يجري شيكا أشعة جديدة مساء اليوم، لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

واختتمت، بنسبة كبيرة، يغيب اللاعب عن مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة أمام سموحة، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري.

سيراميكا كليوباترا يهزم مودرن سبورت بثنائية في الدوري المصري

 

حقق سيراميكا كليوباترا فوزاً مستحقاً على مودرن سبورت بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 7؛ بعد تمريرة رائعة من محمد رضا إلى صديق أوجولا، الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأضاف سيراميكا كليوباترا الثاني في الدقيقة 63، تمريرات رائعة بين لاعبي سيراميكا ليمرر مروان عثمان كرة إلى سمير العراقي الذي سدد كرة ارتطمت بالدفاع لتصل إلى بلحاج ليسددها داخل الشباك.

تشكيل سيراميكا كليوباترا


حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - أحمد بيكهام - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة  - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج  - صديق ايجولا - مروان عثمان.

خط الهجوم: جراديشار.
 

يجلس على مقاعد البدلاء  في المباراة كل من:


محمد علاء - رجب نبيل - عبد الله مجدي - محمد المغربي - فوزي الحناوي - سمير العراقي - عمرو السولية  - محمد شيكا - خالد النبرصي. 

محمد السيد شيكا سيراميكا كليوباترا مودرن سبورت الدوري المصري

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