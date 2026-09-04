قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني
استشهاد شاب فلسطيني في القدس بنيران شرطة الاحتلال
أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الجمعة
الزمالك يستهل مشواره الإفريقي بمواجهة إيه إس بورت في دوري الأبطال
"من الطابور لجرس المرواح"|إعلان مواعيد اليوم الدراسي في المدارس استعدادا لبدء الدراسة
اغتيال هز أوروبا.. تبرئة الملياردير المتهم بتدبير قـ.تل الصحفية الاستقصائية بعد 9 سنوات
سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الجمعة 4 سبتمبر
بدء تسجيل المواطنين في قرعة الحج السياحي لموسم 1448هـ
مسؤولون أمريكيون: الضربة على كوهستك جنوب إيران استهدفت برج اتصالات
مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
دار الإفتاء تحسم الجدل: تنظيم الأسرة جائز شرعًا وليس تدخلًا في قدر الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد 4 عقود.. تحركات إسرائيلية ولبنانية سرية للعثور على جثامين 12 من قادة الطائفة اليهودية في لبنان

تحركات إسرائيلية ولبنانية سرية للعثور على جثامين 12 من قادة الطائفة اليهودية في لبنان
تحركات إسرائيلية ولبنانية سرية للعثور على جثامين 12 من قادة الطائفة اليهودية في لبنان
فرناس حفظي

تجري إسرائيل ولبنان، بمشاركة أمريكية، اتصالات سرية بهدف تحديد أماكن دفن 12 من قادة الجالية اليهودية في لبنان، الذين اختُطفوا وقُتلوا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في خطوة تقول مصادر مطلعة إنها حققت تقدمًا أوليًا في هذا الملف المستمر منذ نحو أربعة عقود.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «واللا» الإسرائيلية، طُرحت القضية بصورة بارزة خلال الجولة الأخيرة من المحادثات التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، حيث طالب الجانب الإسرائيلي بمعلومات موثوقة وخطوات عملية لتحديد أماكن دفن القتلى.

وخلال المباحثات، قدمت إسرائيل للجانب اللبناني مواد استخباراتية جُمعت على مدار سنوات، من بينها خرائط وصور جوية وصور لمقابر ومواقع يُعتقد أنها قد تساعد في تحديد أماكن دفن القتلى.

ووفقًا للمصادر، بدأت السلطات اللبنانية بالفعل عمليات بحث وفحص ميداني استنادًا إلى المعلومات التي قدمتها إسرائيل، بينما يستمر التواصل بين الجانبين بوساطة ودعم أمريكي.

ويرتبط الملف كذلك بالإفراج عن خمسة مواطنين لبنانيين كانت إسرائيل تحتجزهم. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التحقيق معهم أظهر أنهم ليسوا أعضاء في منظمة إرهابية ولم يشاركوا في أنشطة إرهابية، وبالتالي لم تعد هناك مبررات لاستمرار احتجازهم.

وربط مصدر مطلع بين الإفراج عنهم والتقدم الذي أُحرز في الاتصالات المتعلقة بالبحث عن جثامين قادة الجالية اليهودية، فيما أكد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجّه إلى إدراج قضية البحث عن القتلى وإعادة جثامينهم ضمن المفاوضات مع لبنان.

وأشار المكتب إلى أن نتنياهو يتابع القضية منذ عقود، منذ فترة توليه منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الأشهر الأخيرة شهدت تحركات من الجانبين، بما في ذلك عمليات ميدانية داخل لبنان.

ويقود من الجانب الإسرائيلي منسق ملف الأسرى والمفقودين السابق، اللواء احتياط غال هيرش، الذي شارك في المحادثات وعرض على الوفد اللبناني الوثائق والخرائط المتوافرة، مطالبًا بتحقيق تقدم ملموس في عمليات البحث.

وتشارك في الاتصالات جهات إسرائيلية وأمريكية ولبنانية، من بينها مسؤولون من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ووزارة الخارجية الأمريكية، إضافة إلى ممثلين دبلوماسيين من البلدين. وقال مصدر مطلع إن الدور الأمريكي في هذه الاتصالات «نشط ومرحب به».

وتحظى القضية بأهمية خاصة بالنسبة لعائلات القتلى، التي تنتظر منذ عقود معلومات عن مصير أقاربها. ووفق المصادر الإسرائيلية، لا تقتصر المطالب الحالية على الحصول على معلومات تاريخية، وإنما تهدف إلى الوصول فعليًا إلى أماكن الدفن واستعادة جثامين القتلى، متى أمكن ذلك.

ومن المقرر أن تُستأنف المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في روما بعد رأس السنة العبرية، مع استمرار طرح ملف القتلى اليهود ضمن القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ترى في التطورات الأخيرة خطوة يمكن أن تشكل أساسًا لتوسيع الحوار بين إسرائيل ولبنان، مشيرًا إلى أن الجانبين أجريا خلال الجولة الأخيرة محادثات مباشرة بشأن قضايا مدنية ذات اهتمام مشترك.

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة تواصل دعم الحوار بين الحكومتين، معربًا عن أمله في أن تسهم الخطوات الأولية في توسيع النقاش ليشمل ملفات مدنية أخرى، في إطار المسار الثلاثي الذي تدعمه واشنطن.

إسرائيل لبنان مشاركة أمريكية اتصالات سرية العاصمة الإيطالية روما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

المحامي امين الدسوقي أحد الناجين في واقعة اسانسير محاكم المحلة

جواه واحدة ست وولادها | تفاصيل صادمة في حادث أسانسير مجمع محاكم المحلة .. خاص

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

محمد الشناوي

قرار مهم في الأهلي بشأن محمد الشناوي | خاص

الأهلي

بعد الفوز على سموحة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

ترشيحاتنا

محمد أبو العباس نوفل نقيب العاملين بالنقل والمواصلات

النقل والمواصلات: الصيانة الدورية للطرق والكباري حق وليست رفاهية

المهندسين توقع بروتوكولا مع الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات

تدريب على طيبة 1.. المهندسين توقع بروتوكولا لإطلاق برنامج متخصص في شبكات الاتصالات

تكريم رجال الإسعاف

6 دقائق أنقذته من الموت.. تكريم رجال الإسعاف بعد إنقاذ والد الطـ.فل محمد رجب

بالصور

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد