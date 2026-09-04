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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيانات ملاحية: 4 ناقلات عبرت مضيق هرمز

مضيق هرمز- أرشيفي
مضيق هرمز- أرشيفي
محمود نوفل

 أفادت بيانات ملاحية بعبور 4 ناقلات فقط مضيق هرمز يوم الخميس ، مشيرة إلى تراجع عدد الناقلات العابرة لهرمز خلال الـ 10 الأيام الأخيرة .

وذكرت رويترز الأربعاء نقلا عن موقع إلكتروني حكومي أن إيران أدرجت المزيد من السفن التي تعتبرها غير ممتثلة إلى قائمتها السوداء، وهو ما يجعلها مهددة بالغرامات أو المصادرة ‌أو ⁠الاحتجاز إذا حاولت الإبحار عبر مضيق هرمز.

وتشمل قائمة السفن المحظورة ناقلات نفط خام ضخمة جدا وناقلات للغاز الطبيعي المسال ولغاز البترول المسال وسفن المنتجات النفطية النظيفة وغيرها.

وقالت السعودية في وقت سابق ⁠إن هجوما إيرانيا على ناقلة نفط مملوكة لشركة الشحن الوطنية التابعة لها أسفر عن مقتل اثنين من البحارة يحملان الجنسية الفلبينية.

وفي مضيق باب ⁠المندب، أظهرت بيانات شركة كبلر أن 31 سفينة شحن عبرت هذا الممر المائي ، وهو أعلى رقم منذ ⁠24 أغسطس ، وأعلى من متوسط عشرة أيام البالغ 25 سفينة.
 

مضيق هرمز مضيق باب المندب بيانات ملاحية شركة كبلر السعودية

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