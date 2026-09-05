وفد حلايب وشلاتين يشارك في تدشين المرحلة السابعة من «المواجهة والتجوال» بالقاهرة

شارك وفد من حلايب وشلاتين وأبورماد في احتفالية وزارة الثقافة لتدشين المرحلة السابعة من مشروع «المواجهة والتجوال»، التي أقيمت يوم 2 سبتمبر على المسرح القومي بالقاهرة، جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بنشر الثقافة والفنون في مدن الجنوب،

واستقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه، القائم بأعمال وزير الثقافة، وفد حلايب وشلاتين وأبورماد، حيث قدم الوفد فقرة فنية مميزة تعبر عن التراث الشعبي لأهالي الجنوب، في مشهد يعكس ثراء وتنوع الموروث الثقافي والفني للمنطقة.

ونقلت كريمة سعيد، مسؤولة الوفد، تحيات أهالي مدن الجنوب إلى وزير الثقافة، مشيدة بالجهود المبذولة في تقديم الخدمات والأنشطة الثقافية لأهالي حلايب وشلاتين وأبورماد من خلال القوافل الثقافية التي تتضمن ورشًا فنية وحرفية، وعروضًا مسرحية، وفنونًا تشكيلية، إلى جانب توزيع الكتب، بما يسهم في تعزيز المشاركة الثقافية لمختلف فئات المجتمع.

من جانبه، وعد وزير الثقافة بزيارة مدينتي حلايب وشلاتين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار تقديم الأنشطة والفعاليات الثقافية لأهالي الجنوب، كما أهدى الوفد مجموعة من إصدارات الهيئة العامة للكتاب.

في السياق ذاته، قدم اللواء أسامة أبوالوفا دعوة إلى وزير الثقافة لحضور افتتاح المعرض الأول للأطفال بمدينة شلاتين، والمقترح افتتاحه يوم 4 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار دعم القراءة واكتشاف المواهب الصغيرة والعمل على تنميتها وتشجيعها.

وتأتي هذه المشاركة في إطار دور الدولة في نشر الثقافة والتوعية بين مختلف فئات المجتمع، والوصول بالأنشطة والفعاليات الثقافية إلى المناطق الحدودية والجنوبية، بما يعزز اكتشاف المواهب ودعم الإبداع والحفاظ على التراث الشعبي.