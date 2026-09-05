كورنيش المقطم يبدأ مرحلة التحول من تصاميم وأحلام إلي واقع ملموس.. تحت رعاية القابضة للتشييد .. تحالف النصر وسكوب يضع الأسس الأولى لانطلاقة كورنيش المقطم وقيمتها 200 مليار جنيه

في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص، عُقد اجتماع موسع جمع العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والرئيس التنفيذي لشركة النصر، ومجلس إدارة شركة سكوب مصر والسعودية ، حيث أكدت الشركة القابضة خلال الاجتماع على القرارات المتخذة مسبقًا من قبل اجتماع مجلس إدارة شركة النصر مع مجلس إدارة شركة سكوب، والتي حددت القواعد العامة للبيع في المرحلة الأولى من مشروع كورنيش المقطم.



حرص اللواء مهندس محمد مصطفى لبن العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير على توضيح المكانة الخاصة التي يحتلها هذا المشروع ضمن محفظة الأراضي التابعة للشركة القابضة، مؤكداً أن شركة النصر تمتلك أنفث وأميز الأراضي بمنطقة المقطم، ويأتي على رأسها مشروع كورنيش المقطم الذي يترقبه السوق العقاري. وأشار اللواء لبن إلى أن هذا المشروع يحظى باهتمام إعلامي ولافت لنظر كبار المطورين العقاريين في مصر، خصوصاً في ظل أعمال التطوير الشامل التي تشهدها المنطقة والمحاور الجديدة التي ربطتها بكافة أحياء القاهرة، مما يضاعف من قيمته التسويقية والاستثمارية.



كما أكد المحاسب اشرف عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة النصر أن هذا المشروع يأتي في صلب استراتيجية شركة النصر للشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتعظيم الاستفادة من أصولها، ونحن بمجلس الإدارة نضع دعمنا الكامل لضمان نجاحه كقيمة مضافة للوطن. وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة النصر برئاسة المحاسب اشرف عبدالله ومجلس إدارة سكوب مصر بمقر شركة النصر للإسكان والتعمير بالمقطم.



ومن جانبه، صرح المهندس حاتم حسين فايز العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير بوصف المشروع إلى مصاف المشروعات القومية، مؤكداً أنه ليس مشروع شركة النصر فقط، بل هو "مشروعات الدولة القومية" بامتياز، والأكبر من نوعه في محافظة القاهرة من حيث المساحة وعدد السكان المستهدفين. وأوضح أيضا أن المشروع لن يقتصر على تقديم وحدات سكنية فحسب، بل سيعمل على خلق بيئة سكنية وتجارية متكاملة الأركان.



أما المهندس علاء خضر، الرئيس التنفيذي لشركة سكوب مصر، فقد أبدى تفاؤله الكبير بالمشروع، معتبراً إياه أحد أهم المشروعات التي تعمل عليها الشركة في هذه المرحلة الإستراتيجية ، مما يعكس ثقة العملاء من حيث الموقع الإستراتيجي بالمنطقة التي تعد اقرب المناطق لجميع المحاور الجديدة وأيضا القريبة من وسط البلد .

وفي هذا السياق، أعرب الأستاذ ممدوح الشرهان، الرئيس التنفيذي لشركة سكوب السعودية والممثل عن مجلس إدارة مجموعة السويلم السعودية، عن دعمه الكامل للقرارات التنفيذية المتفق عليها، مؤكداً حرصه على تيسير التعاون بين الشركتين.

ينطلق المشروع من رؤية طموحة لا تقف عند حدود إنشاء شقق سكنية، بل تمتد إلى تحويل كورنيش المقطم إلى واحدة من أهم المناطق العمرانية الجاذبة في القاهرة، حيث تجتمع تحت مظلته أنشطة متعددة ومتناغمة، تشمل الوحدات السكنية الفاخرة، الفنادق العالمية، المجمعات الاستثمارية والإدارية، الأسواق التجارية الكبرى، المناطق الترفيهية والثقافية التي تمنح المنطقة روحاً نابضة بالحياة.



وهذا التنوع في الاستخدامات يضمن استدامة المشروع واستمرارية جاذبيته لعقود قادمة، كما يخلق قيمة مضافة هائلة للأرض والعقار في المنطقة.



ثلاث قطاعات تحمل رؤية استراتيجية مختلفة ابرزها برويفاج بلازا

لم يكن التخطيط للمشروع عشوائياً، بل خضع لتقسيم دقيق وفق طبيعة كل منطقة، حيث تم تقسيم الأراضي إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، لكل منها ملامحه الخاصة:



القطاع - (A) قلب المشروع النابض بالحياة



يُعد هذا القطاع الأضخم بين قطاعات المشروع ، إذ يشمل أراضي شاسعة بمساحة تقدر بنحو 703 الف متر مربع ، وتقع بالهضبة الوسطي بالمقطم .

ويحتوي هذا القطاع علي تنوع كبير في الإستخدامات تتميز جميعها بالرفاهية العالية والتميز في التصاميم العمرانية والمعمارية ما بين عمارات سكنية فاخرة Class A ومركز تجاري إداري عالمي Business Hub ومبان تجارية وإدارية وطبية تشمل مساحات ترفيهية وأفكار تصميمة مميزة .



القطاع - (B) منطقة المصاطب الفريدة



يشمل هذا القطاع الأراضي المدرجة على هيئة مصاطب طبيعية، والتي تقع بين كورنيش المقطم في الهضبة العليا والأراضي المنخفضة أسفلها، مما يمنح هذه المنطقة خصوصية معمارية وتضاريسية يمكن توظيفها في تصميمات سياحية وسكنية استثنائية تطل على مشاهد بانورامية خلابة.



القطاع - (C) واجهة الكورنيش العليا



أما القطاع الأخير، فيضم أراضي تطل مباشرةً علي الكورنيش بالهضبة العليا، بإطلالات خلابة ومنها مشروع ( برويفاچ بلازا ) وهو مول تجاري إداري ترفيهي ، وقد دخل هذا المشروع بالفعل إلي حيز التنفيذ ببدء صب الأساسات بالموقع / مما يدل علي أن المشروع يتحول من أوراق وأحلام إلي وقاع ملموس.



أرقام قياسية تعيد تعريف العوائد الاقتصادية



يمثل الجانب الاقتصادي في هذا المشروع نقطة التحول الحقيقية، حيث تكشف الأرقام المعلنة عن طفرة غير مسبوقة في عوائد الاستثمار العقاري، فبتكلفة تقديرية تصل إلى 32 مليار جنيه مصري، يتوقع أن تتجاوز إيرادات المشروع حاجز 200 مليار جنيه مصري، وهو ما يعني أن العائد يتجاوز التكلفة بأكثر من 6 أضعاف. هذه الأرقام الضخمة من شأنها أن تعزز الميزانية العامة للدولة بشكل ملحوظ