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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقي القنصل الأردني ويؤكد: كل الدعم للأشقاء الأردنيين وتيسير إجراءات الضحايا والمصابين

المحافظ خلال لقاء القنصل الأردني
المحافظ خلال لقاء القنصل الأردني
ايمن محمد


 

التقى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، القنصل الأردني المفوض من سفارة المملكة الأردنية الهاشمية، خلال تفقده مستشفى نويبع، استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي، وحرص على تقديم واجب العزاء والمواساة في ضحايا حادث أتوبيس نويبع، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المصريين والأردنيين.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا وذويهم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة سخّرت إمكاناتها للتعامل مع تداعيات الحادث، وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد محافظ جنوب سيناء على تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالضحايا والمصابين، وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للأشقاء الأردنيين، بما يراعي الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها ذوو الضحايا والمصابين، ويضمن سرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويأتي لقاء المحافظ بالقنصل الأردني في إطار متابعة تداعيات حادث أتوبيس نويبع، الذي وقع على طريق دهب – نويبع، وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من ركاب الأتوبيس، بينهم مواطنون مصريون وأردنيون، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية والتنسيقية المتعلقة بالضحايا والمصابين.

ومن جانبه، أعرب القنصل الأردني عن تقديره لمحافظ جنوب سيناء وأجهزة المحافظة التنفيذية، لما قدمته من دعم ومساندة وتسهيلات منذ وقوع الحادث، وما بذلته من جهود لتيسير الإجراءات الخاصة بالمصابين والضحايا الأردنيين، مؤكدًا تقديره للتعاون والتنسيق القائم مع الجانب المصري في التعامل مع تداعيات الحادث.

وأكد اللقاء حرص الجانبين على استمرار التنسيق خلال هذه الظروف الاستثنائية، وتقديم كل ما يلزم من دعم ومساندة لأسر الضحايا والمصابين، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والأردني. 

جنوب سيناء القنصل الأردني المحافظ نويبع المصابين

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