حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر تايلاند بعد توقف استمر 5 أيام

غادرت حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" تايلاند، اليوم الأحد، منهيةً بذلك أول توقف لها في ميناء استمر لمدة ‌5 أيام، بعد تقارير عن تدهور الظروف المعيشية على متنها عقب قضاء تسعة أشهر في البحر.

وغادرت حاملة الطائرات الأمريكية، التي شاركت في ‌الحصار ⁠البحري الأمريكي والعمليات القتالية في حرب إيران، ميناء لايم تشابانج حوالي الساعة 11:00 صباحًا (بحسب التوقيت المحلي لبانكوك)، حسبما أوردت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية.

ورست حاملة الطائرات، التي يبلغ قوام طاقمها 5 آلاف فرد، شمال مدينة باتايا السياحية بالقرب من بانكوك، الأربعاء الماضي، لقضاء خمسة أيام من الراحة والاستجمام بعد انتهاء مهمة طويلة في الشرق الأوسط.

ويذكر أن نواب ديمقراطيين أمريكيين قد دعوا، الشهر الماضي، إلى إجراء تحقيق في الأوضاع على متن حاملة الطائرات "لينكولن"، التي سجلت رقما قياسيا في العصر الحديث لعدد الأيام ​المتتالية التي ​قضتها ⁠في البحر، وذلك عقب ورود تقارير عن نقص في المواد الغذائية، وأعطال في أنظمة السباكة، وتدهور الصحة النفسية لأفراد الطاقم على متنها.

