صادق الخضور: زيادة رقعة التعليم الحضوري في قطاع غزة وتقليل المدارس الافتراضية

قال صادق الخضور، الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن العام الدراسي في قطاع غزة تم تأجيله بسبب تأخر وصول بعض التجهيزات إلى النقاط التعليمية.

وأضاف صادق الخضور، خلال مداخلة عبر قناة “الحدث”، أن خطة الوزارة في قطاع غزة، بتوجيهات من الحكومة الفلسطينية، تتمثل في زيادة رقعة التعليم الوجاهي وتقليل عدد المدارس الافتراضية، مع بقاء بعضها، باعتبار أنه لا يمكن الاستغناء عن هذه المدارس الافتراضية عن بُعد.

وأوضح أن هذه المدارس يدرس فيها معلمون ومعلمات من الضفة، للطلبة الذين لا يستطيعون الوصول إلى أي نقطة تعليمية وجاهية في قطاع غزة، وكذلك لطلبة غزة المتواجدين في جمهورية مصر العربية.