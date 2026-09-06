رئيس المركز الأوكراني للحوار: كييف تعوّل كثيرًا على نجاح زيارة الوفد الأمريكي

قال الدكتور عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن أوكرانيا تعوّل كثيرًا على نجاح زيارة الوفد الأمريكي، في ظل ما تكبدته من خسائر كبيرة في الأرواح وأضرار واسعة في البنية التحتية نتيجة الحرب.

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وأضاف أبو الرُب ، خلال مداخلة مع الإعلامية حنان عاطف، على قناة إكسترا نيوز، أن الإعلانات المتكررة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات دون وضع شروط أو قيود، تؤكد اهتمام كييف بمخرجات اللقاء ورغبتها في التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.

وأوضح أن المرحلة الحالية تمثل اختبارًا لنوايا روسيا من جهة، وللإرادة الأمريكية من جهة أخرى، لا سيما فيما يتعلق بمدى جدية الإدارة الأمريكية في تحقيق تسوية عادلة، بعيدًا عن ممارسة الضغوط على الجانب الأوكراني أو أي طرف بمفرده.

وأشار إلى أنه من المتوقع الإعلان عن جانب من تفاصيل المباحثات وما جرى خلالها، بينما ستظل بعض الملفات قيد البحث خلف الأبواب المغلقة، تجنبًا لدفع أي طرف نحو مزيد من التعقيد أو إغلاق آفاق التسوية والحوار.

وحول إمكانية أن تقود المفاوضات الجارية بين واشنطن وموسكو إلى إنهاء الحرب، قال أبو الرُب إن قراءته العاطفية للمشهد تدفعه إلى الأمل في ذلك، لكنه يرى منطقيًا أن الولايات المتحدة بمفردها لن تكون قادرة على إدارة ملف المفاوضات بشكل كامل.

وأضاف أن بإمكان واشنطن الاستفادة من دول أخرى تمتلك نفوذًا وتأثيرًا على طرفي الصراع، مؤكدًا ضرورة التنسيق مع طرفين رئيسيين؛ أولهما الدول الداعمة لروسيا، وعلى رأسها الصين، وثانيهما الدول الداعمة لأوكرانيا، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي.

