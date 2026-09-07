طريقة عمل كسكسي بالدجاج.. بمذاق لا يقاوم

كسكسي بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها في المنزل، وعلى الرغم من أن الكثير لا يعرفه؛ إلا أنه يتمتع بمذاق مختلف عن الأكلات الأخرى.

قدمت الشيف مروة المهني على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كسكي بالدجاج، فيما يلي….

مقادير كسكسي بالدجاج



● 2 كوب مرقة

● دجاجة مقطعة أربع قطع مسلوقة مع مرقة السلق

● 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

● بصل كامل

● 1 علبة حمص

● 1 ملعقة كبيرة كراوية مطحونة

● 1 ملعقة كبيرة قرفة

● 1 ملعقة كبيرة بهارات

● 1 ملعقة كمون

● زبدة لتحمير الدجاج

طريقة تحضير كسكسي بالدجاج



يسوى الكسكسي في مرقة سلق الدجاج

يشوح البصل في الزبدة ثم تضاف كل البهارات

يضاف الحمص ويقلب الخليط جيدا

في وعاء آخر، يشوح الكسكسي في الزبدة

ثم يوضع في طبق التقديم ثم يضاف عليه اللوز