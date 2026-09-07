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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم "سبايدرمان: يوم جديد" يحافظ على صدارة شباك التذاكر للأسبوع السادس

فيلم "سبايدرمان: يوم جديد"
فيلم "سبايدرمان: يوم جديد"
محمد نبيل

رغم انتهاء موسم الصيف، حافظ فيلم "سبايدرمان: يوم جديد" من إنتاج سوني على صدارة شباك التذاكر للأسبوع السادس على التوالي، محققًا 18 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية. 

وبذلك يصل مجموع إيراداته منذ عرضه في 31 يوليو إلى 917.8 مليون دولار، ليصبح ثاني أعلى الأفلام إيرادًا في تاريخ شمال أمريكا، ومرشحًا لتجاوز فيلم "ستار وورز: الجزء السابع" (936.7 مليون دولار) قريبًا ليتصدر القائمة بشكل مطلق.
 

وينتظر عرض فيلم "أفنجرز: يوم القيامة" و**"ديون: الجزء الثالث"** في 18 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يحقق الفيلمان معًا أعلى إيرادات لعطلة نهاية أسبوع واحدة في التاريخ. 

وتشهد المبيعات المسبقة إقبالًا كبيرًا، حيث نفدت تذاكر عروض IMAX الخاصة بـ"ديون"، بينما يُعرض "أفنجرز" في أغلب الصالات الأخرى، بما فيها أكثر من 1600 صالة "Infinity Screen" المعتمدة من ديزني.
 

بغياب عرض ضخم جديد هذا الأسبوع، بلغت إيرادات شباك التذاكر 90.4 مليون دولار، مقارنة بـ124.6 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. يمكن الاطلاع على تفاصيل أفضل خمسة أفلام في مراجعة ديك والش الأسبوعية.
 

كما استعرض محللو "Gower Street" إيرادات شباك التذاكر العالمي لشهر أغسطس، والتي تفوقت على كل الأشهر التسعة والسبعين الماضية منذ بداية العقد، بفضل النجاح الكبير لفيلم سبايدرمان.

فيلم سبايدرمان يوم جديد سبايدرمان إيرادات الأفلام

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