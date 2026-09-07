انهيار مواقع الحوثي.. محافظ البيضاء اليمنية يعلن بدء طرد الميليشيات

أعلن محافظ البيضاء الشيخ ناصر السوادي انطلاق العملية العسكرية لتحرير المحافظة من سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مؤكداً استعادة مواقع استراتيجية وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة، في ظل انهيارات ميدانية وفرار واسع لعناصر الجماعة الإرهابية.

السيطرة على "المجريش" و"ذا مخشب" والتقدم نحو المركز

وقال السوادي إن قوات العمالقة والمقاومة الشعبية تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على منطقتي "المجريش" و"ذا مخشب" في مديرية الزاهر، بعد دحر المواقع المتقدمة لميليشيا الحوثي.

وأضاف أن القوات تواصل تقدمها باتجاه مركز المديرية ومديرية "ذي ناعم" وسط تراجع ملحوظ لعناصر الميليشيا.

انهيارات في صفوف الحوثي وغارات للجيش

وأوضح المحافظ أن صفوف ميليشيا الحوثي شهدت انهيارات واسعة وفراراً جماعياً لعناصرها نحو مركز المحافظة، تحت وطأة ضربات القوات المشتركة وإسناد مقاتلات سلاح الجو اليمني.

وأشار إلى أن الميليشيا تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال المواجهات الأخيرة.

مواصلة العمليات حتى التحرير الكامل

وأشاد الشيخ ناصر السوادي بمستوى الجاهزية والقدرات القتالية التي أظهرتها القوات المسلحة اليمنية، وبالتطور في إدارة العمليات الميدانية.

وأكد أن الشعب اليمني قادر على الدفاع عن مقدراته والتخلص من ميليشيا الحوثي والمشروع الإيراني، مشدداً على أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحرير "كل شبر من الأراضي اليمنية".