محافظ القاهرة: لا قطع للأشجار .. و افتتاح حديقة الفسطاط قريبا

شدد محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، على أن عمليات قطع الأشجار في القاهرة متوقفة تمامًا، وليس ذلك فقط، بل اتخذت المحافظة قرارًا بوقف عملية «تقليم» الأشجار إلا في حالة الضرورة.



وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «الصورة» المذاع على شاشة «النهار»: «في حالة الضرورة، لما يكون فرع مايل أو ظروف معينة».

وقال أنه أوقفنا تقليم الأشجار إلا بضوابط معينة، وليس قطع الأشجار. حتى في مدينة نصر، في الحي العاشر، عملنا شارع في شارع النجا اتعمل واتزرع بطريقة معينة بشكل حضاري، بالتنسيق مع بعض الشركات الموجودة في تلك المنطقة».



واختتم: «الفترة القادمة سيكون هناك تغير كبير في الرؤية المتعلقة بملف التشجير والحفاظ عليه. الأشجار المعمرة، مثل الشجرة الخديوية عمرها 150 سنة، وهناك في حديقة الأزبكية ، وحديقة الأندلس المطلة على النيل رجعت زي ما كانت، وهي حدائق تراثية».

أكبر حديقة في إفريقيا والشرق الأوسط



وكشف أنه في القريب سيكون هناك افتتاح «حديقة الفسطاط»، والتي تبلغ مساحتها 500 فدان، وهي أكبر حديقة في إفريقيا والشرق الأوسط، في منطقة كانت عشوائية وشديدة العشوائية وتحولت لمساحات خضراء وحديقة، وسوف تفتتح بتشريف الرئيس السيسي الفترة القادمة، وسوف تمثل إضافة كبيرة للقاهرة.