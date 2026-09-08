وزيرة الإسكان تستعرض الموقف التنفيذي لمرافق وبنية رأس الحكمة الجديدة

استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والبنية الأساسية لمشروعات التنمية بالمنطقة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع رأس الحكمة الجديدة يعد أحد أهم المشروعات الاستثمارية والتنموية المهمة بمنطقة الساحل الشمالي، والذي يأتي ضمن رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي سياق ذلك، أشارت المهندسة/ راندة المنشاوي إلى الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الإسكان في جميع التنسيقات داخل أرض المشروع لتسهيل عملية التنمية وتذليل مختلف العقبات التي قد تطرأ، وبما يتناسب مع حجم وأهمية المشروع، وذلك بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة المعنية.

وقدمت وزيرة الإسكان شرحاً تفصيلياً خلال الزيارة أوضحت خلاله دور ومردود التنسيقات والتعاون المشترك بين أجهزة الدولة المختلفة وشركة المشروع، بشأن إتاحة أرض المشروع لشركة المشروع، مشيدة بحجم الأعمال التي تقوم بتنفيذها شركات المقاولات المصرية داخل مشروع رأس الحكمة.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي: فيما يخص مشروع مدينة شمس الحكمة تعمل الوزارة على الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، كما يأتي المشروع في مقدمة الملفات التي توليها اهتمامًا خاصًا؛ حيث نتابع تنفيذ المرحلة العاجلة من أعمال مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء، ونعمل على استكمال الأعمال المتبقية ورفع معدلات التنفيذ، بما يضمن جاهزية المناطق المستهدفة وتوفير الخدمات الأساسية في أسرع وقت ممكن.

وأضافت وزيرة الإسكان أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وأعمال السن والأسفلت للطرق بالمناطق A و B وC ، ضمن المرحلة العاجلة، بما يعكس سرعة تنفيذ المرافق الأساسية وتجهيز المناطق المستهدفة للأراضي البديلة للانتقال إليها.

كما أوضحت وزيرة الإسكان أنه تم الانتهاء من أعمال شبكات الكهرباء والإنارة وإطلاق التيار بمخططات الأراضي البديلة بالمرحلة العاجلة A وB و C، فضلاً عن تنفيذ شبكات الكهرباء بعدد من المناطق والتجمعات بالمرحلة العاجلة بنسب وصلت إلى 100% بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال مراحل تنفيذ المشروع.

ولفتت الوزيرة إلى أنه جار العمل بمنطقه D بمساحه ١٤٠٠ فدان؛ حيث وصلت نسبة تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي إلى نحو ٨٥٪؜، وجار تنفيذ أعمال شبكات المياه، كما تم التوجيه برفع كفاءة شارع ٦ أكتوبر الرئيسي من أعمال توسعة وشبكات مرافق كاملة لتحسين الخدمات للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

كما أوضحت المهندسة/ راندة المنشاوي لرئيس مجلس الوزراء ومرافقيه أنه تتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق بالأرض البديلة قبلي القطار السريع؛ حيث إنه جار الانتهاء من المراحل العاجلة بالمنطقة من أعمال شبكات المياه والصرف للمراحل العاجلة، وجارٍ العمل في خط المياه لتغذية المنطقة، كما أنه جار العمل بخزانات المياه المغذية للمنطقة، مع تكثيف الأعمال لإنهاء أعمال السن والأسفلت للطرق للمراحل العاجلة واستكمال الأعمال طبقا للمتطلبات اللازمة.