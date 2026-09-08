أزهر البحر الأحمر يفتح باب القبول بمعاهد القراءات للعام الدراسي 2026/2027

أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ سعد عبد الحميد الشبحي، رئيس الإدارة المركزية، فتح باب القبول للالتحاق بمعهد القراءات بمرحلتيه «التجويد والعالية» للعام الدراسي 2026/2027، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر، وحتى الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.

وأوضحت المنطقة أن التقديم يتم وفقًا للضوابط والشروط المعتمدة من الإدارة المركزية لشئون التعليم النوعي بقطاع المعاهد الأزهرية، والتي تستهدف اختيار الطلاب المؤهلين للالتحاق بهذا التخصص القرآني.

شروط القبول بمرحلة التجويد

وقالت الأستاذة منى شمس، مدير إدارة التعليم النوعي، إن شروط الالتحاق بالصف الأول بمرحلة التجويد تتضمن:

السن: ألا يقل عمر المتقدم عن 12 عامًا، وألا يزيد على 25 عامًا للطلاب المصريين، و30 عامًا للطلاب الوافدين.

ألا يقل عمر المتقدم عن 12 عامًا، وألا يزيد على 25 عامًا للطلاب المصريين، و30 عامًا للطلاب الوافدين. المؤهل: الحصول على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها.

الحصول على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها. اختبارات القبول: اجتياز اختبار القرآن الكريم، على أن يكون الاختبار تحريريًا للطلاب المبصرين، وشفهيًا للطلاب المبصرين والمكفوفين.

شروط القبول بالمرحلة العالية

وبالنسبة للالتحاق بالصف الأول بالمرحلة العالية، تشمل شروط القبول:

السن: ألا يقل عمر المتقدم عن 14 عامًا، وألا يزيد على 30 عامًا للمصريين والوافدين.

ألا يقل عمر المتقدم عن 14 عامًا، وألا يزيد على 30 عامًا للمصريين والوافدين. المؤهل: الحصول على الشهادة الإعدادية الأزهرية أو ما يعادلها، مع قبول الحاصلين على الإعدادية الأزهرية أو مؤهل أعلى، بشرط اجتياز مسابقة القبول.

الحصول على الشهادة الإعدادية الأزهرية أو ما يعادلها، مع قبول الحاصلين على الإعدادية الأزهرية أو مؤهل أعلى، بشرط اجتياز مسابقة القبول. اختبارات القبول: تشمل مواد القرآن الكريم، والتجويد، وغريب القرآن، والمتون، من خلال اختبارات تحريرية وعملية وشفهية، وفقًا لحالة الطالب، سواء كان مبصرًا أو مكفوفًا.

وأكدت منطقة البحر الأحمر الأزهرية أهمية الالتزام بالمواعيد والشروط والضوابط المحددة للتقديم، بما يضمن استكمال إجراءات القبول وفق القواعد المنظمة للدراسة بمعاهد القراءات للعام الدراسي الجديد.