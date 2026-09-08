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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس حكماء المسلمين يدين هجمات جماعة الحوثي على السعودية: تسببت في إصابة المدنيين

مجلس حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين
محمد شحتة

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، بالمملكة العربية السعودية. 

مجلس حكماء المسلمين يدين هجمات جماعة الحوثي على السعودية

وأشار بيان مجلس حكماء المسلمين إلى أن الهجمات تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية.

وأكد مجلس حكماء المسلمين، رفضَه القاطع لمثل هذه الهجمات، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، معربًا عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

الأزهر يدين جريمة تمزيق نسخة من المصحف الشريف ارتكبها متطرف يميني أمريكي

وفي سياق آخر، أدان الأزهر الشريف جريمة تمزيق نسخة من المصحف الشريف التي ارتكبها متطرف يميني أمريكي داخل إحدى الكنائس بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن هذه الجريمة تمثل تطرفًا وإرهابًا واستفزازًا متعمدًا لمشاعر المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول تبريرها تحت لافتة حرية التعبير المزعومة، التي لا تُرفع إلا حين يتعلق الأمر بمقدسات المسلمين؛ إذ لا حرية في المساس بمقدسات الآخرين أو إهانة معتقداتهم ورموزهم الدينية.

وأكد الأزهر - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المولى -عز وجل- تعهد بحفظ كتابه الكريم من أعداء الإسلام والإنسانية والسلام، وأن المصحف الشريف سيظل في عليائه كتابًا هاديًا للإنسانية، وموجِّهًا لها إلى قيم الخير والحق والجمال، لا تنال من قدسيته أحقاد الصغار، ولا تصرفات بغاة التعصب والحقد والكراهية، ولا نفوس مريضة من أصحاب السجلات السوداء في نشر الفوضى والكراهية والعبث بأمن المجتمعات واستقرارها.

كما أكد الأزهر أن هذه الجريمة تبرهن على تصاعد وتيرة الإسلاموفوبيا والعداء للمسلمين، ونزعات القومية البيضاء، وخطابات تفوق العرق الأبيض التي تتبناها تيارات اليمين المتطرف، وما يصاحبها من تحريض على الكراهية والعنف ضد المسلمين، مشددًا على أن الإرهاب والتطرف لا يرتبطان بدين أو عرق، وأن مواجهة التطرف تقتضي إدانة جميع صوره وأشكاله دون انتقائية أو ازدواجية.

واستنكر الأزهر استغلال دور العبادة في ارتكاب مثل هذه الجرائم التحريضية، مؤكدًا أن دور العبادة يجب أن تظل أماكن للسلام والعبادة والتعايش وقبول الآخر، وليست ساحات لإهانة المقدسات أو التحريض على الكراهية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتطرف مرتكب هذه الجريمة، وكل من شارك فيها أو حرَّض عليها أو سهَّل ارتكابها، وتطبيق القانون بحقهم دون تهاون، مؤكدًا أن التسامح مع جرائم الكراهية يشجع على تكرارها، وأن احترام مقدسات الأديان وحماية أتباعها من التحريض والكراهية مسؤولية أصيلة تقع على عاتق الجميع.

مجلس حكماء المسلمين الإمام الأكبر شيخ الأزهر جماعة الحوثي

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