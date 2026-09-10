رئيس مدينة سفاجا يتابع أعمال الإزالة.. وتعامل فوري مع المخالفات

واصلت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا جهودها في تنفيذ أعمال الإزالة والتعامل الفوري مع المخالفات والتعديات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتحت متابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، بما يعزز الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وفي هذا السياق، نفذت الأجهزة المختصة بالوحدة المحلية أعمال إزالة بشارع الميناء بمدينة سفاجا، وذلك ضمن جهود المتابعة الميدانية المستمرة لرصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

استمرار حملات الإزالة والمتابعة

وأكد رئيس مدينة سفاجا استمرار أعمال المتابعة الميدانية وتنفيذ الإزالات والتعامل مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها، بما يسهم في الحفاظ على المرافق العامة وحقوق الدولة، ورفع كفاءة الشوارع وتحقيق الانضباط بمختلف مناطق المدينة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الوحدة المحلية لمواصلة الرصد الميداني والاستجابة للمخالفات بصورة فورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، والحفاظ على المظهر الحضاري والتنظيمي لمدينة سفاجا.