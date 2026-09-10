لإطلاق الملتقى الأول للعدالة الثقافية.. محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد مؤسسة النهار للثقافة والفنون

في ضوء جهود المحافظة لتعزيز الحراك الثقافي، التقت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وفد مؤسسة النهار للثقافة والفنون، بحضور الدكتورة سمية عامر، المدير التنفيذي للمؤسسة، والمهندسة إيمان صبر، مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات.

وأوضحت المحافظ أن اللقاء شهد التنسيق لإطلاق الملتقى الأول للعدالة الثقافية والتنمية في المجتمعات اللامركزية، والمزمع تنفيذه بالمحافظة بالتعاون بين المحافظة والمؤسسة، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي وعدد من المراكز والمؤسسات الثقافية؛ بهدف تسليط الضوء على محافظة الوادي الجديد كواجهة حضارية وثقافية فريدة، والترويج للتراث الثقافي المادي وغير المادي للمحافظة.

وأعربت عن تقديرها لجهود التعاون المشترك التي تسهم في تعزيز دور الفنون والثقافة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية في مجالات الصناعات الإبداعية، فضلًا عن ترسيخ مفهوم العدالة الثقافية، والسماح للمنتجات الثقافية للوصول إلى مختلف الفئات والمناطق.