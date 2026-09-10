قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجو في أول أسبوع مدارس.. ملامح حالة الطقس خلال الأيام القادمة
الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بإزالة الأشجار المقابلة لشقتها في مدينة بدر..وهذه عقوبة الجريمة
وزير التعليم: لو مواد الهوية دخيلة على المدارس الدولية "يبقي لازم نقفلها"
مصر تدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية
مصرع 20 شخصا في حريق سفينة شحن بالصين
قرار إيراني عاجل بشأن السفن المارة من مضيق هرمز
زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق
أحمد زايد يكشف تفاصيل «وثيقة الإسكندرية» لتعضيد الهوية الوطنية
الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.. نص بيان الخارجية
وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة: 205.553 طالب حصلوا على أقل من 50%
جاء الدور على سيادة المحافظ.. جمال شعبان يثير الجدل بتعليق جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لإطلاق الملتقى الأول للعدالة الثقافية.. محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد مؤسسة النهار للثقافة والفنون

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

في ضوء جهود المحافظة لتعزيز الحراك الثقافي، التقت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وفد مؤسسة النهار للثقافة والفنون، بحضور الدكتورة سمية عامر، المدير التنفيذي للمؤسسة، والمهندسة إيمان صبر، مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات.

وأوضحت المحافظ أن اللقاء شهد التنسيق لإطلاق الملتقى الأول للعدالة الثقافية والتنمية في المجتمعات اللامركزية، والمزمع تنفيذه بالمحافظة بالتعاون بين المحافظة والمؤسسة، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي وعدد من المراكز والمؤسسات الثقافية؛ بهدف تسليط الضوء على محافظة الوادي الجديد كواجهة حضارية وثقافية فريدة، والترويج للتراث الثقافي المادي وغير المادي للمحافظة.

وأعربت عن تقديرها لجهود التعاون المشترك التي تسهم في تعزيز دور الفنون والثقافة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية في مجالات الصناعات الإبداعية، فضلًا عن ترسيخ مفهوم العدالة الثقافية، والسماح للمنتجات الثقافية للوصول إلى مختلف الفئات والمناطق.

الوادي الجديد اخبار الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

عموتة

فكر في الفريق.. ماذا دار في مشادة عموتة وعلي محمود أمام بدلاء الأهلي؟

أحمد فتوح

سأنتظر تقدير الزمالك.. أحمد فتوح يكشف موقفه حال تلقي عرض من الأهلي

عموتة وعلي محمود

أمير هشام: تصرف عموتة مع علي محمود لا يليق بحجم وقيمة الأهلي

ترشيحاتنا

الأنبا عمانوئيل يستقبل الوزيرة نبيلة مكرم

الأنبا عمانوئيل يستقبل الوزيرة نبيلة مكرم لتعزيز التعاون في خدمة أبناء الوطن ودعم الأسر الأولى بالرعاية

رواتب المعلمين

عدت الـ14 ألف جنيه.. وزير التعليم يكشف بالأرقام جهود تحسين رواتب المعلمين

وزير الصحة

المعاهد الفنية الصحية.. ننشر خطة وزارة الصحة لاستقبال العام الدراسي الجديد

بالصور

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد