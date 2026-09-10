محافظ الغربية يفتتح مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات بتكلفة 31.5 مليون جنيه

افتتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية مدرسة «الشهيد نبيل الوقاد الإعدادية بنات» بشارع حسن شحاتة، والتي تضم 36 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية 31 مليونًا و501 ألف و166 جنيهًا، لتوفير خدمة تعليمية أقرب لطالبات المنطقة ودعم القدرة الاستيعابية للمدارس بها.

تحرك تنفيذي عاجل

وتفقد المحافظ مبنى المدرسة المقام على مساحة 2955 مترًا مربعًا، وراجع الفصول والقاعات والمرافق والتجهيزات المختلفة، إلى جانب التأكد من جاهزية المدرسة لاستقبال الطالبات، بما توفره من إمكانات تساعد على انتظام العملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية في بيئة مناسبة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في المدارس والفصول الجديدة، بالتوازي مع صيانة ورفع كفاءة المدارس القائمة، للتعامل مع الزيادة في أعداد الطلاب وخفض الكثافات داخل الفصول، مشيرًا إلى أن تحسين البنية التعليمية يأتي في مقدمة أولويات العمل بالمحافظة، وموجهًا بتقديم كل أوجه الدعم اللازمة للمدارس الجديدة لضمان انتظام العمل بها منذ اليوم الأول للدراسة.