غدا.. تسكين الحالات الخاصة من طالبات الأزهر بالمدن الجامعية

أعلنت جامعة الأزهر، أن غدا السبت سوف يتم تسكين الطالبات بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم، لسنوات النقل والفرق النهائية بمختلف الكليات، وذلك للحالات الخاصة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وأوضحت نفيسة خليل، مدير عام المدينة الجامعية للطالبات، أنه سيتم إعلان نتائج الطالبات المقبولات تباعًا على مدار الأسبوع، منوهة أن الأسماء التي سيتم تسكينها ستعلن يومًا بيوم على الموقع من هنا

كيفية سداد مصروفات المدينة الجامعية

ووجهت مديرة المدن الجامعية للطالبات عقب الاستعلام والقبول، بالتوجه لسداد المصروفات السنوية والشهرية عبر (فوري)، ثم طباعة الملف الكامل للتسكين والتوجه بعد ذلك للمدينة الجامعية ومعها إيصال سداد مصروفات السكن الجامعي الذي تم سداده عبر (فوري) على كود (6451)، إضافة لوجود إيصال سداد مصروفات تحصيل السكن الشهرية على كود (65830).

وأوضحت مديرة المدينة الجامعية أنه بالنسبة لطالبات السكن إقامة وتغذية، يتم الدخول على الرابط التالي من هنا

وتابعت: بعد سداد قيمة المصروفات الشهرية للسكن على كود فوري (65830)، وطباعة إخطار استلام بونات التغذية، وشددت مديرة المدينة الجامعية للطالبات بضرورة الالتزام بمواعيد التسكين.

يأتي هذا في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لاستعدادات قطاعات جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين والوجه القبلي، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لبدء العام الدراسي الجديد (2026-2027)، الذي سوف يبدأ السبت بعد القادم الموافق 19 سبتمبر الجاري.