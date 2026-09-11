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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: تصرف عموتة مع علي محمود لا يليق بحجم وقيمة الأهلي

الحسين عموتة
الحسين عموتة
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن تصرف الحسين عموتة المدير الفني لفريق الأهلي مع علي محمود لاعب الفريق بعد خروجه من الملعب. وقيام المدرب بدفع اللاعب تصرف غير جيد.

وقال عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI: تصرف عموتة والمشهد لا يتناسب مع قيمة وحجم النادي الأهلي. وقيمة أي لاعب في النادي.

وأضاف: من يقول أن هذا الموقف صح وأن اللقطات حدثت وتكررت في أوروبا، نحن هنا في مصر الامور مختلفة. وقيام المدرب بدفع اللاعب قد يؤثر على نفسية اللاعب.

وزاد: من الممكن أن تقسو على اللاعب داخل الغرف المغلقة.. واللقطة لم تعجبني وسيئة. ولست متحاملا على الاطلاق على عموتة.

الحسين عموتة الأهلي علي محمود النادي الأهلي

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