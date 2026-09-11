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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ناقد موضة يعلق على فستان مي عمر في مهرجان الفضائيات العربية.. شاهد

مي عمر
مي عمر
هاجر هانئ

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور خلال تواجدها في مهرجان الفضائيات العربية .
تألقت مي عمر في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل باللون الذهبي المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات.

تعليق ناقد موضة على فستان مي عمر 


علق ناقد الموضة على فستان مي عمر قائلا:"المصمم شاف القماشة سادة قال خلي احط بهذا التصميم كل الافكار يلي خطرت على بالي من يوم يلي اكتشفت بنفسي موهبة التصميم."
تابع:"مو معقولة شكد خبصة اللون قووووي و يجيب ضيق بالتنفس و القماشة قاسية و القصات المعمولة على الصدر الخصر الورك من تحت الاكتاف الاكمام من خلف يعني الفستان عبارة عن مجموعة افكار بقماش و لون قوي و النتيجة شبه كارثة و الفستان اكلها اكل بدل ماهي تاكل الفستان."
أضاف:"و ماكتفت بهذا كله لبس مجوهرات و شعر نازل و مكياج يعتبر قوي حتى الشوز المفروض انعم، تقيمي 5/10."

مي عمر صور مي عمر اطلالات مي عمر

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