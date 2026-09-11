كندا تمنح أوكرانيا أكثر من 547 مليون دولار لشراء الغاز الطبيعي لمواجهة أزمات الشتاء

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أعلنت الحكومة الأوكرانية، أن كندا ستقدم دعما ماليا بقيمة 757 مليون دولار كندي (ما يتجاوز 547 مليون دولار أمريكي)، لتمويل عمليات الشراء الطارئة للغاز الطبيعي وتكوين الاحتياطيات اللازمة استعدادا لموسم الشتاء.

وكتب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الطاقة الأوكراني، دينيس شميهال، عبر حسابه على منصة /فيسبوك/، عقب توقيع بيان مشترك لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، إن هذه التمويلات ستُضخ عبر برامج يتيحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد شميهال الترحيب ببدء حوار مستدام لتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال من كندا إلى أوكرانيا.

وأوضح البيان الموقع أنه تم تخصيص كندا لمبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار كندي لصالح "صندوق دعم الطاقة الأوكراني"، ليرتفع بذلك إجمالي المساهمات الكندية في الصندوق إلى 100 مليون دولار كندي.

كما تنص الاتفاقية على إرساء شراكة استراتيجية بين شركة "إينيرجواتوم" الأوكرانية وشركة والتعدين الكندية "كاميكو".

وأشار الوزير الأوكراني إلى أن مؤسسة "تنمية الصادرات الكندية" خصصت 200 مليون دولار كندي لدعم المشاريع ذات الأولوية في أوكرانيا، وفي مقدمتها البنية التحتية للطاقة الكهرومائية، مع مواصلة تبادل الخبرات التقنية لتحديث الشبكة الكهربائية وتطوير تقنيات تخزين الطاقة وتعزيز الأمن السيبراني والصمود التشغيلي للبنية التحتية.