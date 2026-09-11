جامعة جنوب الوادي الأهلية تطلق بوابة إلكترونية موحدة للخدمات الرقمية

أطلقت جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات الجامعة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومتها الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في مختلف مجالات العمل الأكاديمي والإداري.

جاء ذلك، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي لجامعة جنوب الوادي الأهلية، وبإشراف الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وبمشاركة أحمد وحيد مدير رعاية الطلاب، والمهندس أحمد هشام محمد مهندس برمجيات.

وتأتي البوابة الإلكترونية الجديدة كمنصة رقمية موحدة تجمع مختلف الأنظمة والتطبيقات والخدمات الإلكترونية الخاصة بالجامعة في مكان واحد؛ بما يوفر نقطة وصول موحدة للطلاب والعاملين، ويسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المستخدم، ورفع كفاءة تقديم الخدمات الإلكترونية، بما يتوافق مع توجهات الجامعة نحو بناء بيئة رقمية متكاملة ومستدامة.

وتعتمد البوابة الإلكترونية على تطبيق نظام الدخول الموحد، والذي يتيح للمستخدم تسجيل الدخول مرة واحدة للوصول إلى التطبيقات والخدمات المصرح له باستخدامها، دون الحاجة إلى إعادة إدخال بيانات الدخول لكل تطبيق على حدة، مع تطبيق منظومة متكاملة لإدارة الصلاحيات وفقاً للدور الوظيفي أو الأكاديمي لكل مستخدم، بما يعزز من مستوى الأمان ويرفع من سهولة ومرونة استخدام الخدمات الرقمية.

كما تتضمن المنظومة إنشاء قاعدة بيانات مركزية وموحدة للطلاب، تضم البيانات الأساسية والشخصية والبيانات الخاصة بالبرامج الأكاديمية وبيانات ولي الأمر، إلى جانب الصورة الشخصية والبيانات والوثائق الرقمية المرتبطة بالطالب، بما يسهم في توحيد البيانات داخل الجامعة وتوفير مصدر موثوق للمعلومات يمكن الاستفادة منه عبر مختلف الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية.

وصُممت البوابة لتكون البنية الرقمية الرئيسية التي تعتمد عليها التطبيقات الحالية والمستقبلية للجامعة، بما يتيح التكامل بين مختلف الأنظمة والاستفادة من قاعدة البيانات المركزية ومنظومة الهوية والصلاحيات الموحدة، ويحد من تكرار البيانات، ويعزز ترابط المعلومات بين الأنظمة المختلفة، بما يدعم استدامة التطوير التقني داخل الجامعة.