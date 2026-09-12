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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | مشاركة فرقة الفنون بدورة الألعاب..وتكليف رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاءات جماهيرية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 11/9/2026 أحداث متنوعة. 

شاركت فرقة أسوان للفنون الشعبية فى الحفل الفنى المخصص لإستقبال الوفود المشاركة بالدورة، والذى أقيم بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وذلك بمشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

https://www.elbalad.news/7103331

دعا المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة إلى المبادرة بالتسجيل على الإستمارة الإلكترونية الخاصة بوثيقة إستراتيجية العمل الأهلى بما يتيح لها الإطلاع على الوثيقة والتعرف على توجهاتها ومحاورها، والمشاركة فى إستكمال الإجراءات المنظمة لتشكيل الجمعية العمومية للإستراتيجية، ويأتى ذلك فى إطار توجه محافظة أسوان نحو تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى، والإستثمار فى رأس المال الإجتماعى. 

https://www.elbalad.news/710334

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة ، ضمن جهود المرحلة الأولى من الموجة الـ30، مع التأكيد على إستمرار التعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات والمخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيها. 

https://www.elbalad.news/7103366

جهود متنوعة 
 

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بمواصلة عقد اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية بمختلف المراكز والمدن، على غرار اللقاءات الجماهيرية التى يعقدها المحافظ مع المواطنين، وذلك للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والتفاعل معها، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة، مع التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذها.

https://www.elbalad.news/7103355

أدى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد «العتيق» بقرية حجازة التابعة لمركز كوم أمبو، وذلك وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية وأهالى القرية.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد القهمورى عضو مجلس النواب، واللواء سمير البلاصى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، والشيخ أحمد أمين مفتش المساجد بإدارة أوقاف كوم أمبو، فضلاً عن عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والمجتمعية وأهالى قرية حجازة.

https://www.elbalad.news/7103372

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