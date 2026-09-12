الغربية.. انتظام حركة النقل والمواقف وتكثيف المتابعة لخدمة الطلاب قي أول يوم دراسي

مع انطلاق العام الدراسي، انتظمت حركة سيارات الأجرة وخطوط النقل بمواقف مدن ومراكز محافظة الغربية، مع تكثيف المتابعة على المواقف والطرق الرئيسية لضمان توافر السيارات وانتظام حركة نقل الطلاب وأهالينا، خاصة خلال ساعات الذروة.

توجيهات محافظ الغربية

ووجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، باستمرار المرور الميداني على المواقف ومتابعة حركة السيارات والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، مع سرعة التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات، بما يضمن وصول الطلاب إلى مدارسهم وانتظام حركة المواطنين مع بداية اليوم الدراسي.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تتابع الأجهزة التنفيذية انتظام الحركة بمواقف السيارات منذ الساعات الأولى للصباح، مع الدفع بالسيارات المطلوبة على الخطوط التي تشهد إقبالًا متزايدًا، والتعامل الفوري مع أي كثافات أو تكدسات لضمان سهولة انتقال الطلاب والمواطنين طوال اليوم.