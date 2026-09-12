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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمن الغربية يحرر 116 مخالفة لردع قائدي المركبات ويوقع غرامات فورية

حملات مرورية بالغربية
حملات مرورية بالغربية
الغربية أحمد علي

حررت إدارة مرور الغربية، 116 مخالفة متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

حملات مرورية 

تلقى اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد هانى عزيز مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  116 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

حملات مرورية 

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 35 ألف جنيه و880 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور بتكثيف الحملات على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامة السائقن  وسلامة الآخرين، وتكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية على الطرق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي ردع مخالفين حملات مرورية غرامات فورية

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