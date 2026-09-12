مدير تعليم الإسكندرية: انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي

أجرى الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، جولة ميدانية بعدد من مدارس إدارة شرق التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 /2027، والاطمئنان إلى جاهزية المدارس وانتظام حضور الطلاب والمعلمين.

جاء ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بمتابعة سير الدراسة ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية.

زيارة مدرسة زيزينيا الثانوية بنات في اول ايام الدراسة

واستهل أبو زيد جولته بزيارة مدرسة زيزينيا الثانوية بنات، بحضور عبد الحميد المصري، مدير عام التعليم العام، وشريف فتحي، مدير عام إدارة شرق التعليمية، والدكتورة ناجية فؤاد، وكيل الإدارة، حيث تفقد الفصول الدراسية وتابع انتظام الطلاب والمعلمين، إلى جانب مراجعة كثافات الفصول والقوائم والجداول المدرسية والانضباط الإداري.

وأكد مدير المديرية أهمية بذل المعلمين أقصى جهد للارتقاء بمستوى العملية التعليمية، والاستثمار الأمثل للتكنولوجيا والوسائل التعليمية الحديثة، بما يواكب متطلبات العصر ويسهم في تقديم تعليم أكثر جودة.

كما حث الطلاب على الانتظام في الحضور ومتابعة الدروس أولًا بأول، مشيرًا إلى أهمية المواظبة في تحقيق الاستفادة الكاملة من العملية التعليمية ودعم فرص التفوق، إلى جانب الاستفادة من درجات المواظبة وأعمال السنة.

وشدد أبو زيد على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية، خاصة المكتبات والمعامل، وإتاحة مختلف الإمكانات أمام الطلاب لتنمية مهاراتهم وبناء شخصياتهم، بالتوازي مع الحفاظ على النظافة وتفعيل الإشراف المدرسي وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة وجاذبة.

وتأتي الجولة في إطار خطة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية للمتابعة الميدانية مع بداية العام الدراسي، ورصد الإيجابيات والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يعزز استقرار وانتظام الدراسة بمختلف مدارس المحافظة.