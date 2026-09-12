ترامب: إعادة توحيد أيرلندا سيكون "أمرا رائعا"

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - الذي يقوم حاليا بزيارة إلى جمهورية أيرلندا - عن اعتقاده بأن إعادة توحيد أيرلندا سيكون "أمرا رائعا".

وقال ترامب - في كلمة بمقر إقامة السفير الأمريكي في أيرلندا نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إنه يعتقد أن إعادة التوحيد سيكون "أمرا رائعا"، مشيرا إلى أن أجرى محادثات مع نظيرته الأيرلندية كاثرين كونولي حول عدة قضايا من بينها عظمة الشعب الأيرلندي.

وأضاف الرئيس الأمريكي "لقد حققنا، تحت قيادتي، استثمارات قياسية في الجيش الأمريكي، فنحن الجيش الأقوى في العالم، ونعمل على توسيع قاعدتنا الصناعية الدفاعية بوتيرة متسارعة، وفي الوقت الذي توسع فيه أيرلندا من استثمارتها العسكرية، فلدينا العديد من الفرص لتوسيع نطاق شراكتنا"، مثنيا على الأسلحة والمعدات الدفاعية الأمريكية التي يرغب الجميع في شرائها.

كما أشاد ترامب بالجهود التي بذلتها إدارته في ملف الهجرة القادمة عبر الحدود الجنوبية لبلاده وفي مجال مكافحة تهريب المخدرات، مشيرا إلى أنه تم وقف الهجرة غير الشرعية تماما على مدار الـ16 شهرا الماضية وتقليص دخول المخدرات للبلاد بنسبة 97%.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن معدلات الجريمة خلال فترة إدارته انخفضت إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد.

واختتم الرئيس ترامب كلمته بالإعراب عن تقديره الشديد للشعب الأيرلندي الودود والمرحب، مؤكدا أنه لمن دواعى سروره أن يزور أيرلندا.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الأيرلندية دبلن في زيارة لمدة يومين. وقد استهل ترامب زيارته بعقد اجتماع مغلق مع نظيرته كاثرين كونولي في مقر الرئاسة الأيرلندي، أعقبه اجتماع مع رئيس الوزراء مايكل مارتن. ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الأمريكي حضور بطولة أيرلندا المفتوحة للجولف.