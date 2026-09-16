كاتب صحفي يكشف خطورة السيطرة على سواحل باب المندب على حركة الملاحة

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، إن مصر سارعت إلى إدانة العمليات العسكرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، ومحاولات السيطرة على المنطقة أو إشعال التوتر فيها، مؤكداً أن أي تطورات سلبية في باب المندب تنعكس بشكل مباشر على مصر.

وأوضح أبو الهول خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الممر الملاحي الصالح لعبور السفن في باب المندب لا يتجاوز عرضه 3 كيلومترات، وتتوسطه عدة جزر، ما يجعل السيطرة على أي من السواحل المحيطة به قادرة على تعطيل الملاحة بالكامل، وهو ما قد يؤثر بصورة مباشرة على حركة السفن وقناة السويس.

وأشار إلى أن مصر ستعمل على التواصل مع مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى حل سلمي يحول دون إغلاق باب المندب، مؤكداً أن تهديد الملاحة البحرية سيضر بجميع الأطراف، رغم الوعود بعدم إغلاق الممر إلا في ظروف محددة.