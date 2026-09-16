أسامة السعيد: مصر والسعودية ركيزتان أساسيتان في العالم العربي والإسلامي

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن القمة المصرية السعودية تحظى بأهمية كبيرة، في ضوء طبيعة العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين، والتوافق بين قيادتيهما بشأن مختلف الملفات الثنائية والإقليمية، مشيراً إلى أن بيان الرئاسة المصرية عكس عمق العلاقات الأخوية والتفاهم المتبادل بين القاهرة والرياض.

وأوضح السعيد، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن توقيت القمة يضاعف من أهميتها، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن مصر والسعودية تمثلان ركيزتين أساسيتين في العالمين العربي والإسلامي، ما يفرض ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية.

وأشار إلى أن التوتر في الخليج العربي، وإغلاق مضيق هرمز، ومحاولات نقل التصعيد إلى مضيق باب المندب، إلى جانب استمرار التوتر في الأراضي الفلسطينية ولبنان، تمثل مخاطر تهدد مصالح دول المنطقة، مؤكداً أهمية التشاور المصري السعودي باعتبار البلدين قوتين داعمتين للاستقرار الإقليمي.