كاتب صحفى: اتفاقية حماية الاستثمارات تدعم الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن هناك اتفاقية لحماية الاستثمارات تم توقيعها بين مصر والسعودية في بداية عام 2025، موضحًا أن هذه الاتفاقية من شأنها حماية الاستثمارات وزيادة وتفعيل الاستثمارات بين البلدين.

وأضاف جمال الكشكي، خلال مداخلة عبر برنامج "ماسبيرو" على الأولى، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى التسويق ووضع خطة مشتركة للمشروعات التنموية بين مصر والسعودية.

وأشار إلى أن البلدين من القوى الأساسية في النظام العربي، وبينهما اتفاقيات تجارية وشراكة استراتيجية، وهو ما يدعم التعاون بينهما خلال الفترة المقبلة.