صحفيون وإعلاميون: مصر والسعودية تمثلان حصنًا رئيسيًا للأمن القومي العربي

أكد صحفيون وإعلاميون أن مصر والمملكة العربية السعودية تمثلان حصنًا رئيسيًا للأمن القومي العربي، مؤكدين أهمية التنسيق المستمر بين البلدين في مواجهة التحديات والتهديدات التي تشهدها المنطقة، وأن زيارة ولي العهد السعودي لمصر جاءت في وقت بالغ الأهمية.

زيارة في غاية الأهمية

وفي هذا السياق، قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في غاية الأهمية، مضيفا انها حملت جلسة عمل مغلقة وجلسة أخرى موسعة.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا الزيارة ناجحة وأخوية وتأتي في ظل تحديات غير مسبوقة في المنطقة والإقليم، لافتاً إلى أن مصر والسعودية لهما تأثير هائل في المنطقة والإقليم

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر والسعودية تحظيان باهتمام واحترام في المنطقة والعالم .. التنسيق المصري السعودي أهم من اي وقت من قبل في الوقت الحالي

لا مجال للتهاون في حماية أمن الملاحة

وفي هذا السياق، أكد الكاتب الصحفي ماجد منير، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر تمثل قضية بالغة الأهمية بالنسبة لمصر والسعودية، مؤكدًا أنه لا مجال للتهاون في حماية أمن الملاحة وضمان استمرار حركة التجارة الدولية عبر هذا الممر الحيوي.

وأوضح أن الزيارة التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر حظيت بترحيب شعبي مصري كبير وواضح، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين المصري والسعودي.

وأشار إلى أن العلاقات بين القاهرة والرياض تتجاوز حدود التعاون السياسي والاقتصادي، وتمتد إلى شراكة استراتيجية ترتبط بأمن واستقرار المنطقة ومصالح شعوبها.

العلاقات المصرية السعودية تاريخية

وأكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر للمستقبل.

وأضاف جمال الكشكي، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر السعودية يرسمان ملامح منطقة الشرق الاوسط، متابعا أن الأمن القومي للبحر الأحمر هو جزء أساسي من استقرار المنطقة بالكامل.

وأكمل الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، أن القاهرة والرياض لديهما اتفاق كامل في كل القضايا، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة في غاية الأهمية.

توقيت بالغ الأهمية

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الأزمات والتحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة

ووصف «عفيفي» في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، اللقاء بأنه يمثل "قمة إدارة الأزمات المرتبة والمعقدة في الإقليم"، مشيرا إلى أن الأمن القومي في مصر والسعودية غير منفصل، وأن هناك تطابقا في وجهات النظر بين البلدين تجاه العديد من الملفات الإقليمية.

وأوضح أن اللقاء يأتي في ظل الحاجة إلى خفض حدة التصعيد في المنطقة، خاصة مع التطورات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، والسيطرة على جزيرة تمثل مدخلا للمضيق، إلى جانب استهداف المملكة من الأراضي العراقية، وما يثار من اتهامات بشأن مجموعات قد تكون مدعومة من إيران.

وأكد أن وجود "الظهير المصري" كان ضروريا في ظل هذه الظروف، من خلال تقديم الدعم والمعلومات وإرسال الرسائل السياسية، التي قال إن إيران تقرأها باهتمام شديد.

تطابق الموقفين المصري والسعودي في التعامل مع التطورات الإقليمية

وأشار إلى أن تطابق الموقفين المصري والسعودي في التعامل مع التطورات الإقليمية يعكس أهمية التنسيق بين البلدين، ويبرز في الوقت نفسه ملامح موقف عربي موحد في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.