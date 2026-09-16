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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السلطات الصحية في السنغال تحذر من تفشى وباء الدفتيريا

السلطات الصحية في السنغال تحذر من تفشى وباء الدفتيريا
السلطات الصحية في السنغال تحذر من تفشى وباء الدفتيريا
أ ش أ

 دقت السلطات الصحية في السنغال ناقوس الخطر من تفشي وباء الدفتيريا بالعديد من المناطق، حيث تم إحصاء 9 وفيات و76 إصابة حتى الآن.

وأفادت أن الوباء ينتشر في 11 من أصل 14 منطقة في السنغال ولا سيما منطقة كيدوجو في الشرق وحثت المواطنين على مراجعة الطبيب فور ظهور أولى علامات الحمى وتلقي التطعيم.

وذكر راديو فرنسا الدولي- في نشرته الإفريقيةـ أن أول حالة إصابة بالخناق (الدفتيريا) في السنغال تعود إلى 30 يوليو في منطقة كيدوجو... ويشير موقعها في شرق البلاد، على مقربة من مالي، إلى أنها حالة انتقال عابر للحدود.

وتشهد مالي وموريتانيا وغينيا حالات إصابة عديدة بالدفتيريا منذ عام 2015، مما قد يفسر وصول المرض إلى البلاد.

ووفقا للراديو ، تبلغ نسبة التغطية بالتطعيم في السنغال 88%، وهي نسبة جيدة نسبيا، إلا أن هذا المرض شديد العدوى ينتشر بشكل رئيسي بين الأطفال غير الملقحين.

ونتيجة لذلك، حثت السلطات الصحية الجمهور على توخي الحذر ومراجعة الطبيب فورا عند الشعور بألم في الحلق وارتفاع في درجة الحرارة. ورغم أن الدفتيريا مرض فتاك، إلا أنه قابل للعلاج بسهولة.

وقد تم رصد 249 حالة مشتبه بها حتى الآن، وبعد كيدوغو، تعد داكار وثييس، وهما أكثر المناطق كثافة سكانية في البلاد، الأكثر تضررا.

السلطات الصحية في السنغال ناقوس الخطر من تفشي وباء الدفتيريا منطقة كيدوجو في الشرق ظهور أولى علامات الحمى وتلقي التطعيم

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