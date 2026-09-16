الإسماعيلية تدعم ثقافة العمل الحر.. تمويل وتدريب وتسويق ضمن مبادرة «أنتج بنفسك»

شهدت قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، ندوة توعوية ضمن مبادرة «أنتج بنفسك»؛ بهدف نشر ثقافة العمل الحر، وتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز الاعتماد على الذات، في إطار توجيهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لمبادرة اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، لتحويل القرى من الاحتياج إلى الإنتاج، ومن الدعم إلى التمكين.

وأكدت المهندسة صفاء فضيل، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، أن المبادرة تستهدف تحويل منازل المواطنين إلى وحدات إنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل ومصادر دخل مستدامة للأسر، مشيرةً إلى حرص الأجهزة التنفيذية على تقديم الدعم اللازم لأصحاب المشروعات، والتعريف بآليات التمويل والتدريب وتسويق المنتجات.

وشهدت الندوة عرض نموذج مبتكر لوحدة إنتاج داجني آلي بمساحة متر في مترين، تعمل بالطاقة الشمسية وبطارية شحن، وتعتمد على أنظمة آلية لرعاية البيض المخصب ومتابعته حتى خروج الكتاكيت، مع اقتصار التدخل البشري على توفير الأعلاف، بما يمثل نموذجًا قابلًا للتطبيق داخل المنازل ويسهم في دعم مشروعات الإنتاج الداجني الصغيرة.

ومن جانبها، أوضحت جيهان شفيق، مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة، أن صندوق التنمية المحلية يتيح تمويلًا للمشروعات يبدأ من 10 آلاف جنيه ويصل إلى 60 ألف جنيه، دون فوائد وبمصاريف إدارية فقط، على أن يتم السداد على مدار 3 سنوات، وتشمل التمويلات عددًا من المشروعات المنزلية والإنتاج الحيواني وغيرها من المشروعات وفقًا للضوابط المنظمة.

كما استعرضت فاطمة أحمد، مدير المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية بالمحافظة، الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها «مشروعك» للمواطنين، وآليات تيسير الإجراءات اللازمة لتأسيس وتشغيل المشروعات، من خلال الضمانات والتيسيرات المتاحة، موضحةً أن خدمات المشروع يتم تقديمها من خلال 7 مقرات بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة.

واستعرض وائل عبد الفتاح، مدير منطقة البنك الزراعي المصري، عددًا من الخدمات والبرامج المصرفية المتاحة لدعم المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية، من بينها برنامج «باب رزق»، إلى جانب الخدمات المصرفية المختلفة التي تتيحها فروع البنك.

كما تناول أحمد سويلم، ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الخدمات التي يقدمها الجهاز لدعم أصحاب الأفكار والمشروعات، ومنها خدمات الشباك الواحد لاستخراج التراخيص والسجل التجاري، فضلًا عن التدريب والتأهيل وتنظيم الندوات والدورات المتخصصة، ودعم تسويق المنتجات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية، أن المديرية تقدم الدعم والإرشاد الفني لمربي الدواجن والإنتاج الحيواني، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وندوات إرشادية تستهدف رفع كفاءة المواطنين وتشجيعهم على إقامة المشروعات الإنتاجية والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وتناولت الندوة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها توفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنمية مهارات الشباب، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، والتعريف بالبرامج التمويلية والفنية المتاحة، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات إنتاجية حقيقية.

وتأتي هذه الندوة ضمن جهود محافظة الإسماعيلية لتفعيل مبادرة «أنتج بنفسك»، والعمل على تحويل القرى إلى مجتمعات منتجة، من خلال تمكين الأسر والشباب، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وربط المواطنين بالجهات التمويلية والفنية الداعمة، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.

حضر الندوة طارق برعي، رئيس قرية الجزيرة الخضراء، وحسام أحمد، منسق المشروعات بإدارة بناء وتنمية القرية، إلى جانب عدد من أهالي القرية.

وعلى هامش الندوة، تشارك مديرية الصحة بالإسماعيلية بتقديم خدمات المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة» لأهالي القرية .