تنفيذ 11 قرار إزالة لمخالفات بناء بمنطقة خورشيد في الإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها المكثفة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والتصدي لمخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية.

وفي هذا السياق، قاد رئيس حي المنتزه أول حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة لـ 11 متغيرًا مكانيًا لحالات بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة خورشيد – عزبة الخروعة بالظهير الريفي للحي.

وشملت أعمال الإزالة أجزاء مخالفة من عدد من العقارات، تضمنت أدوارًا علوية وحوائط وأعمدة، إلى جانب إزالة هنجر مخالف، وذلك في إطار جهود المحافظة لفرض سيادة القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات بناء.