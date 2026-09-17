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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تقضي صلاة العشاء في الصباح لمن فاتته؟.. رأي الفقهاء

الصلاة
الصلاة

أكد الفقهاء أن الصلاة المفروضة إذا فاتت المسلم بسبب النوم أو النسيان، فإنه مطالب بأدائها فور تذكرها أو الاستيقاظ، ولا يجوز له تعمد تأجيلها إلى وقت مماثل من اليوم التالي، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك».

وبناءً على ذلك، إذا استيقظ المسلم لأداء صلاة الفجر وتبين أن صلاة العشاء قد فاتته، فإنه يبدأ أولًا بقضاء صلاة العشاء، ثم يصلي الفجر، لأن الصلاة الفائتة تظل دينًا في ذمته، ويتعين عليه المبادرة إلى أدائها وعدم التساهل في قضائها.

موقف الشرع من تأخير الصلاة

وأوضح العلماء أن تأخير الصلاة عن وقتها من دون عذر أمر مكروه، ويُعد من الأخطاء التي يجب على المسلم الحذر منها، مؤكدين ضرورة المحافظة على الصلوات الخمس وأدائها في أوقاتها المحددة، وعدم اتخاذ التعب أو الانشغال سببًا مستمرًا لترك الصلاة أو إخراجها عن وقتها.

وفيما يتعلق بصلاة العشاء، بيّن الفقهاء أن النوم قبل أدائها مكروه، مستندين إلى ما ورد عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان لا يحب النوم قبل العشاء، ولا الحديث بعدها»، وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، بما يؤكد أهمية الانتباه إلى وقت صلاة العشاء وعدم التهاون في أدائها.

هل يجوز النوم قبل صلاة العشاء؟

ومن شعر بشدة التعب عند دخول وقت العشاء، فقد أشار العلماء إلى جواز أن يستريح قليلًا في بداية الوقت ثم يؤدي الصلاة في نهايته، بشرط أن يطمئن إلى أنه سيستيقظ ويتمكن من أداء الصلاة قبل خروج وقتها، وألا يكون النوم سببًا في تفويتها.

أما من غلبه النوم قبل دخول وقت العشاء، فعليه أن يأخذ بالأسباب التي تعينه على الاستيقاظ قبل طلوع الفجر، ومن بينها استخدام وسائل التنبيه المختلفة، إلى جانب تنظيم وقته وترتيب أولوياته بما يساعده على أداء الصلاة في موعدها وبالهيئة المطلوبة.

حكم الجهر بصلاة العشاء عند قضائها صباحًا

وفي هذا السياق، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «إذا فاتتني صلاة العشاء واستيقظت في الصباح، فهل أصليها جهرًا أم سرًا؟».

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن صلاة العشاء من الصلوات التي تؤدى جهرًا، وكذلك صلاة الصبح، ولذلك فإذا استيقظ المسلم قبل طلوع الشمس وكان قد فاتته صلاة العشاء، فعليه أن يقضي صلاة العشاء جهرًا، لأن وقت أدائها حينئذ هو وقت صلاة جهرية.

أما إذا استيقظ المسلم بعد طلوع الشمس، أي بعد انتهاء وقت صلاة الفجر ودخول الوقت الذي تكون فيه الصلاة سرية، فإنه يقضي صلاة العشاء في ذلك الوقت سرًا، رغم أن صلاة العشاء في وقتها الأصلي من الصلوات الجهرية.

وبذلك أوضح الحكم أن طريقة أداء الصلاة الفائتة من حيث الجهر والإسرار ترتبط بوقت قضائها، وليس بالوقت الأصلي الذي كانت الصلاة تؤدى فيه، وهو ما عليه جمهور العلماء.

صلاة العشاء قضاء الصلاة الصلاة الفائتة صلاة الفجر دار الإفتاء محمود شلبي

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