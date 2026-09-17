البنك التجاري الدولي يدعم محطة سامسونج الشمسية.. تمويل أخضر جديد للقطاع الصناعي

يدعم البنك التجاري الدولي - مصر تمويل محطة جديدة للطاقة الشمسية بقدرة 4.3 ميجاوات لتغذية مصنع سامسونج للإلكترونيات في محافظة بني سويف، في خطوة تعكس توسع التمويل الأخضر الموجه إلى القطاع الصناعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وتعمل المحطة على توفير الكهرباء المتجددة بصورة مباشرة للعمليات الصناعية داخل المصنع، وفق اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة، بما يتيح الاستفادة من الطاقة الشمسية دون تحمل المنشأة الصناعية مسؤولية امتلاك المحطة وتشغيلها وصيانتها.

ويكتسب نموذج اتفاقيات شراء الطاقة أهمية متزايدة للقطاع الصناعي، إذ يسمح للشركات بالحصول على إمدادات من الطاقة المتجددة وفق ترتيبات طويلة الأجل، مع دعم استقرار تكلفة الطاقة وتقليل الانبعاثات المرتبطة باستهلاك الكهرباء.

وجاء تمويل المحطة في إطار تسهيل تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يخصص 220 مليون يورو لدعم استثمارات تشمل كفاءة استخدام الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإدارة الموارد والمياه والاقتصاد الدائري.

وتعكس المحطة اتجاهًا نحو زيادة دور القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الدولية في تمويل التحول الأخضر داخل المصانع، خاصة مع ارتفاع احتياجات الشركات إلى حلول تجمع بين استقرار إمدادات الطاقة وتقليل البصمة الكربونية.

وتولت شركة "سولارايز إيجيبت" تنفيذ محطة بني سويف، كما تمتلكها وتتولى تشغيلها وصيانتها، فيما يمثل المشروع نموذجًا للتعاون بين التمويل المصرفي ومطور الطاقة والقطاع الصناعي لدعم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل مصر.