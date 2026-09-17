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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يقر تعديل مسمى «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» إلى «الأمن الغذائي»

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم 3 لعام 2025 بتعديل المادة (1) والمادة (2) من اتفاقية إنشاء الهيئة ليصبح اسم الهيئة فيهما الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي.

حمل القرار الجمهوري الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، رقم 87 لسنة 2026، وجاء نص القرار كالتالى:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم 3 لعام 2025 بتعديل المادة (1) والمادة (2) من اتفاقية إنشاء الهيئة ليصبح اسم الهيئة فيهما الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر :

(مادة وحيدة )

الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم 3 لعام 2025 بتعديل المادة (1) والمادة (2) من اتفاقية إنشاء الهيئة ليصبح اسم الهيئة فيهما «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائى» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 المحرم سنة 1448 هـ(الموافق 30 يونية سنة 2026 م) .

الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الدورة التاسعة والأربعون لمجلس المساهمين الكويت - دولة الكويت الأربعاء 9 أبريل 2025 القرار رقم 3 لعام 2025 بعد اطلاع مجلس المساهمين على توصيات مجلس الإدارة بشأن مراجعة الهوية المؤسسية للهيئة.

قرر : الموافقة على الآتى : 1 - تعديل المادة (1) والمادة (2) من اتفاقية الإنشاء بحيث يكون اسم الهيئة فيهما «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائى» بدل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (17) من اتفاقية الإنشاء . 2 - تعديل المادة (1) من النظام الأساسى بحيث يكون اسم الهيئة فيها «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائى» بدل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى ، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (25) من النظام الأساسى .

وزير الاقتصاد والمالية - الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس المجلس سيد أحمد أبوه قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج رقم 25 لسنة 2026 وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية شأن الموافقة على قرار مجلس مساهمى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى رقم 3 لعام 2025 بتعديل المادة (1) والمادة (2) من اتفاقية إنشاء الهيئة ليصبح اسم الهيئة فيهما «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائى» ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 30/6/2026 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 6/7/2026 ؛ قرر :

(مادة وحيدة )

يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى رقم 3 لعام 2025 بتعديل المادة (1) والمادة (2) من اتفاقية إنشاء الهيئة ليصبح اسم الهيئة فيهما «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائى» .

السيسي قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الجريدة الرسمية مجلس مساهمى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الدستور

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