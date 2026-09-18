أخبار الوادي الجديد: المحافظ تبحث استغلال موقع المخزون السلعي.. وتلتقي وفد هيئة الطاقة الذرية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: محافظ الوادي الجديد تبحث استغلال موقع المخزون السلعي.

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مقر المخزون السلعي وحضانة المركبات التابعة للمحافظة بمدينة الخارجة، وذلك لبحث سبل الاستغلال الأمثل للموقع في إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، واللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وبحثت المقومات الأساسية بالموقع الذي يضم ٩ عنابر على مساحة ١٣ فدان؛ لإعداد دراسة لأفضل استغلال للموقع لإنشاء وحدات حفظ وتخزين للتمور أو رفع كفاءة العنابر وطرحها للأغراض الاستثمارية المختلفة.

من ناحية أخرى، وجهت المحافظ بحصر المخزون الموجود وتحديد أوجه استغلاله لخدمة الجهات المختلفة أو نقله لموقع آخر طبقًا لحالة المعدات و المحتويات المتاحة.

للتوسع في برامج إكثار أصناف القمح

محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد هيئة الطاقة الذرية

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفدًا من هيئة الطاقة الذرية بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والوفد المرافق؛ لبحث سبل التوسع في برامج إكثار وإنتاج تقاوي القمح عالية الإنتاجية، والاستفادة من تطبيقات البحث العلمي والتقنيات الحديثة في تحسين الصفات الوراثية والإنتاجية للأصناف، بما يدعم التوسع في زراعة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.

وتناول اللقاء استعراض جهود الهيئة في مجال إنتاج وإكثار التقاوي المنفذة من خلال تجارب حقلية لصنفي قمح الخبز والمكرونة على مساحة ٥ فدان بناطق المحافظة، تمهيدًا للتوسع في تطبيق النتائج الناجحة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، وربط المخرجات البحثية بالتطبيقات الزراعية الفعلية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المزارعين.

من ناحية أخرى، بحثت المحافظ مقترح الوفد لتطبيق الأساليب العلمية الحديثة في مجال حفظ وتخزين التمور، كنموذج علمي يتم تطبيقه بمجمع التمور، بهدف دعم وتطوير منظومة تدوال التمور والحفاظ على جودة المحصول الاستراتيجي.

محافظ الوادي الجديد تتفقد مركز التنمية الإقليمية بأكاديمية البحث العلمي

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مركز التنمية الإقليمية التابع لأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا بالمحافظة؛ لبحث سبل تفعيل دور المركز في دعم أولويات التنمية، بحضور الأستاذ الدكتور محمد الأمير فتحي المشرف على مراكز التنمية الإقليمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

واطلعت المحافظ على أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز وإمكاناته البحثية والتطبيقية، مؤكدة أهمية توجيه أساليب البحث العلمي نحو حلول عملية للتحديات المحلية وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة وإمكاناتها، وفي مقدمتها تطوير منظومة النخيل والتمور ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، إلى جانب دعم التصنيع والتعبئة والتسويق وبناء سلاسل قيمة متكاملة للمنتجات المحلية «من المزرعة إلى السوق»، موجهةً بتنظيم رحلات مدرسية للطلاب لزيارة المركز والإطلاع على مكوناته؛ لتنمية الوعي العلمي لدى الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والبحث العلمي.