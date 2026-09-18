قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا تمنح مسؤولين إيرانيين تأشيرات لحضور جمعية الأمم المتحدة وترفض طلب أبو مازن
طقس اليوم| انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
أمريكا: السجن 17 شهرا لمواطن هدد بقتل اليهود وكامالا هاريس وإيلون ماسك
حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد
وزير التعليم يعلن إلغاء الفترة المسائية بالابتدائي العام المقبل وحظر «الهوم سكولينج» بالدولية
البنتاجون تدرس سحب ثلث القوات الأمريكية من أوروبا
دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وقضاء الحوائج
«بياناتك مش للبيع».. 5 ملايين جنيه غرامة لمن يتداول معلوماتك الحساسة
بمشاركة 11 وزارة.. الحكومة تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
بشرى لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف ومفاجأة بشأن درجات الحرارة
زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: المحافظ تبحث استغلال موقع المخزون السلعي.. وتلتقي وفد هيئة الطاقة الذرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: محافظ الوادي الجديد تبحث استغلال موقع المخزون السلعي.

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مقر المخزون السلعي وحضانة المركبات التابعة للمحافظة بمدينة الخارجة، وذلك لبحث سبل الاستغلال الأمثل للموقع في إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، واللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وبحثت المقومات الأساسية بالموقع الذي يضم ٩ عنابر على مساحة ١٣ فدان؛ لإعداد دراسة لأفضل استغلال للموقع لإنشاء وحدات حفظ وتخزين للتمور أو رفع كفاءة العنابر وطرحها للأغراض الاستثمارية المختلفة.

من ناحية أخرى، وجهت المحافظ بحصر المخزون الموجود وتحديد أوجه استغلاله لخدمة الجهات المختلفة أو نقله لموقع آخر طبقًا لحالة المعدات و المحتويات المتاحة.

للتوسع في برامج إكثار أصناف القمح 
محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد هيئة الطاقة الذرية

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفدًا من هيئة الطاقة الذرية بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والوفد المرافق؛ لبحث سبل التوسع في برامج إكثار وإنتاج تقاوي القمح عالية الإنتاجية، والاستفادة من تطبيقات البحث العلمي والتقنيات الحديثة في تحسين الصفات الوراثية والإنتاجية للأصناف، بما يدعم التوسع في زراعة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.

وتناول اللقاء استعراض جهود الهيئة في مجال إنتاج وإكثار التقاوي المنفذة من خلال تجارب حقلية لصنفي قمح الخبز والمكرونة على مساحة ٥ فدان بناطق المحافظة، تمهيدًا للتوسع في تطبيق النتائج الناجحة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، وربط المخرجات البحثية بالتطبيقات الزراعية الفعلية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المزارعين.

من ناحية أخرى، بحثت المحافظ مقترح الوفد لتطبيق الأساليب العلمية الحديثة في مجال حفظ وتخزين التمور، كنموذج علمي يتم تطبيقه بمجمع التمور، بهدف دعم وتطوير منظومة تدوال التمور والحفاظ على جودة المحصول الاستراتيجي.

محافظ الوادي الجديد تتفقد مركز التنمية الإقليمية بأكاديمية البحث العلمي

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مركز التنمية الإقليمية التابع لأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا بالمحافظة؛ لبحث سبل تفعيل دور المركز في دعم أولويات التنمية، بحضور الأستاذ الدكتور محمد الأمير فتحي المشرف على مراكز التنمية الإقليمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

واطلعت المحافظ على أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز وإمكاناته البحثية والتطبيقية، مؤكدة أهمية توجيه أساليب البحث العلمي نحو حلول عملية للتحديات المحلية وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة وإمكاناتها، وفي مقدمتها تطوير منظومة النخيل والتمور ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، إلى جانب دعم التصنيع والتعبئة والتسويق وبناء سلاسل قيمة متكاملة للمنتجات المحلية «من المزرعة إلى السوق»، موجهةً بتنظيم رحلات مدرسية للطلاب لزيارة المركز والإطلاع على مكوناته؛ لتنمية الوعي العلمي لدى الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والبحث العلمي.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

قطع المياه

قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

المتهمان

حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

الطقس

الطقس غدا.. القاهرة تتنفس بعد موجة الحر وأمطار تقترب من هذه المحافظات

خلف الزناتي نقيب المعلمين

وفاة مدرس أثناء اليوم الدراسي بأسيوط إثر هبوط حاد بالدورة الدموية

ترشيحاتنا

7 قرارات فورية لتصحيح اوضاع المصري

المصري يرسم خارطة الطريق خلال التوقف للحاق بأندية القمة

عم محمد

دليفري بطابع صعيدي.. محمد يخطف الأنظار بالعمة والجلابية البلدي في شوارع الأقصر

جانب من الحدث

للتوسع في برامج إكثار أصناف القمح.. محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد هيئة الطاقة الذرية

بالصور

الرمان ليس مجرد فاكهة.. فوائد مهمة لصحة الرجل

الرمان
الرمان
الرمان

أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد