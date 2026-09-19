قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلى للإعلام يقر إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين.. ونواب يشيدون
الحبس سنة لصانعة محتوى روجت لتعدد الأزواج والإنجاب غير المنسوب
شروط وضوابط التقديم.. الأوقاف تفتح باب التقدم لمسابقة الإيفاد الدائم لأئمة المساجد
الإسكان تعلن فتح باب التقدم لـ25 ألف وحدة سكنية غدا | تفاصيل
مدفيديف يلوّح برد روسي عسكري على العقوبات الأمريكية الجديدة
جبته ليه؟.. إكرامي يتساءل عن سبب عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي
الداخلية تداهم أوكار الجريمة.. مصرع 5 عناصر وضبط مخدرات بـ192 مليون جنيه
3 بدائل للاختيار.. التعليم العالي تعلن حل مشكلة المتقدمين لكلية الطب بجامعة شرق بورسعيد
نائب محافظ قنا يتابع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية "أون لاين"
نجل بايدن يطرح تساؤلات بشأن عٍلم إسرائيل المسبق بهجوم 7 أكتوبر
اجتماع حاسم في الزمالك غدا.. المستحقات وملفات مهمة على طاولة مجلس الإدارة
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 80 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علماء يكتشفون أن الدماغ البشري يتكون في الواقع من عضوين منفصلين

الدماغ البشري
الدماغ البشري
هاجر هانئ

تشير أبحاث جديدة ورائدة إلى أن الدماغ البشري ليس عضواً واحداً، بل يتكون من نظامين منفصلين تطورا بشكل مستقل قبل أن يلتحما معاً.

وقد توصل علماء في جامعة ستانفورد إلى هذا الاكتشاف أثناء محاولتهم حل لغزٍ مخبريٍ طال أمده: لماذا كان من شبه المستحيل تنمية الخلايا الجذعية الدماغية في أطباق المختبر، في حين كانت الخلايا المأخوذة من مقدمة الدماغ تنمو بسهولة؟

دراسة تكشف دماغ البشري يتكون في الواقع من عضوين منفصلين

ومن خلال دراسة كيفية تشكّل الدماغ في مراحله المبكرة، اكتشف الفريق أن الجزأين الأمامي والخلفي من هذا العضو ينشآن من وحدات خلوية أولية مختلفة تماماً، كان يُعتقد أن الدماغ بأكمله يتطور من خلية أم رئيسية واحدة.

ومع ذلك، ومن خلال مراقبة الأجنة أثناء مرحلة "المُعَيْدَة" (gastrulation) — وهي مرحلة نمو حاسمة تبدأ فيها مجموعة بسيطة من الخلايا بالتنظم لتشكل هياكل الجسم الفعلية — حدد فريق جامعة ستانفورد مجموعتين متميزتين من الخلايا.

كانت إحدى مجموعات الخلايا مبرمجة حصراً لتشكيل الجزء الأمامي من الدماغ، بينما كانت المجموعة الأخرى مكرسة بالكامل لتكوين الجزء الخلفي. وأظهرت تحليلات إضافية أن التعليمات الجينية داخل هاتين المجموعتين كانت مُنظَّمة بطرق مختلفة تماماً، مما ألزم كل مجموعة بمسار منفصل لا يتقاطع أبداً مع الآخر.

يقول الدكتور كايل لوه، الأستاذ المشارك في بيولوجيا النمو بجامعة ستانفورد: "ربما كان من الأفضل كفاءةً أن يكون الدماغ عضواً واحداً، لكننا نعتمد على هذه الآلية البدائية التي تُشكِّل الدماغ في هيئة جزأين منفصلين".

ويعتقد الباحثون أنه في حقبة سحيقة من التاريخ التطوري، كان هذان النظامان موجودين في مواقع مادية منفصلة داخل أجسام الحيوانات البدائية؛ على غرار امتلاك قناديل البحر لشبكات عصبية منفصلة موزعة في أجزاء مختلفة من أجسامها.

يعمل الدماغ الخلفي -الواقع عند قاعدة الجمجمة- كمركز للتحكم التلقائي في الجسم، حيث يُنظّم الوظائف الحيوية اللازمة للبقاء، مثل معدل ضربات القلب والتنفس ودورات النوم.

يتولى كل من الدماغ المتوسط ​​والدماغ الأمامي مهام التفكير عالي المستوى، بما في ذلك اللغة والمنطق والاستدلال التجريدي.

ورغم اختلاف أصولهما، يتكامل هذان النظامان بسلاسة لتنفيذ المهام اليومية.

وقد اكتشف الباحثون البنية ذاتها القائمة على نظام مزدوج لدى "ديدان البلوط" (acorn worms) - وهي كائنات بحرية تشترك مع البشر في سلف مشترك بعيد - مما يشير إلى أن هذا التصميم المكون من جزأين يعود تاريخه إلى ما لا يقل عن 500 مليون سنة.

تُشكّل النتائج، التي نُشرت في دورية "نيتشر نيوروساينس" (Nature Neuroscience)، إنجازاً كبيراً في مجال الأبحاث الطبية.

الدماغ 

استناداً إلى المعرفة بطريقة تشكّل خلايا الدماغ الخلفي الفريدة، نجح الفريق البحثي -للمرة الأولى- في تحويل خلايا جذعية بشرية إلى خلايا عصبية حركية وظيفية خاصة بالدماغ الخلفي داخل المختبر.

ومن المتوقع أن تؤدي القدرة على إنتاج هذه الخلايا العصبية المحددة إلى تسريع وتيرة الأبحاث بشكل كبير حول الأمراض التنكسية العصبية القاتلة، مثل التصلب الجانبي الضموري (ALS) وضمور العضلات الشوكي (SMA)؛ وهي أمراض تستهدف على وجه التحديد الخلايا العصبية الحركية في الجزء السفلي من الدماغ وتدمرها.

قال جوخاي: "إن قدرتنا على إنتاج أعداد كبيرة من العصبونات الحركية الخاصة بالجزء الخلفي من الدماغ البشري - انطلاقاً من خلايا جذعية وفي أطباق المختبر - تتيح نهجاً جديداً لنمذجة هذه الأمراض".

وأضاف: "يتمثل الأمل في توفير علاجات تجديدية يوماً ما للمرضى الذين يعانون من الأمراض العديدة المعروفة بالتنكس العصبي".
 

الدماغ الخلايا الجذعية الدماغية مقدمة الدماغ خلايا جذعية بشرية خلايا عصبية حركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

صلاة الفجر

هل يجوز قضاء سنة الفجر بعد أداء الفريضة في جماعة؟.. دار الإفتاء تجيب

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

ترشيحاتنا

الكونجرس الأمريكي وتويوتا

تويوتا تحشد وكلاءها للضغط على الكونجرس بسبب الرسوم الجمركية

ألفا روميو 2026

مفاجأة لعشاقها.. ألفا روميو تلمح لعودة سيارة طال انتظارها

هوندا

هوندا تضاعف إنتاج CR-V الهجينة بعد التخلي عن 3 مشاريع كهربائية

بالصور

احذر مكون موجود في بعض أنواع مشروبات الإلكتروليت.. خطر خفي قد يهدد الكلى

مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟

تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين.. دراسة تكشف مفاجأة

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟.. طبيب تغذية يحسم الجدل

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟

بفستان عنابي وإكسسورات فاخرة.. دينا فؤاد تتألق بإطلالة أنيقة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد